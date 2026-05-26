Lancia onthult nieuwe Gamma

De eerste Lancia Gamma werd gepresenteerd op de Autosalon van Genève in 1976 en diende als het vlaggenschip en viel op door het ontwerp van Pininfarina, beschikbaar als een avant-gardistische Berlina fastback en een elegant gelijnde Coupé. Technisch onderscheidde de Gamma zich door de volledig aluminium 2,5-liter viercilinder boxermotor, die zorgde voor een laag zwaartepunt en gunstige rijeigenschappen. In 1980 introduceerde Lancia de tweede generatie, de Serie 2 (of FL).

De nieuwe Lancia Gamma komt als elektrische, 245 pk sterke variant met een theoretische actieradius tot 740 km (WLTP). Het aanbod bestaat ook uit een 230 pk sterke variant met een bereik tot 540 kilometer (WLTP). Tot slot is er een conventionele hybride variant met een bereik tot 1.000 kilometer.

De Gamma heeft een lengte van 4,67 meter, een breedte van 1,89 meter en een hoogte van 1,66 meter. Lancia produceert de nieuwe Gamma in de Melfi-fabriek, een van de meest geavanceerde productielocaties van Stellantis. De productie in Melfi is een centraal element van het project: een model ontworpen voor de Europese markt, gemaakt in Italië, en gebouwd om productie-expertise en geavanceerde technologie te tonen. De eerste voertuigen ondergaan nu ontwikkelingstesten. De orderboeken van de nieuwe Lancia Gamma openen na de zomer. Lancia maakt meer details in de komende maanden bekend.

Ook voor de nieuwe Lancia Gamma geldt de 8 jaar 'Lancia Special Warranty'. De enige voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Lancia-netwerk. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd - tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Lancia Special Warranty maakt deel uit van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten bij mechanische en elektrische defecten. Ook het infotainmentsysteem en mobiliteitsdiensten vallen onder deze dekking. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen vallen buiten deze garantie.