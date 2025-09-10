Lancia Ypsilon tijdelijk als Edizione Limitata

De Ypsilon Edizione Limitata is gebaseerd op de bestaande LX-uitvoering die voorzien is van onder andere een multifunctioneel stuurwiel, elektrisch verstel-, verwarm- én inklapbare buitenspiegels, automatische airconditioning, een 10,25-inch digitaal instrumentarium, een 10,25-inch touchscreen, draadloze smartphone-connectiviteit (Apple CarPlay/Android Auto), twee USB-C-aansluitingen achter en een inductielader voor smartphones, donker getinte ruiten achter en Keyless Start. Een reeks rijhulpsystemen behoort eveneens tot de standaarduitrusting. Hiertoe behoren onder meer Lane Keeping Assist, Driver Attention Alert, Adaptive Cruise Control, verkeersbordenherkenning, Forward Collision Warning en Intelligent Speed Assist.

Aanvullend is de Edizione Limitata voorzien van een fluwelen interieur in de kleur "Grigio Antracite", Blind Spot Detection, parkeersensoren en -camera's aan voor- en achterzijde maken de uitvoering compleet.

De elektrische Lancia Ypsilon Edizione Limitata is leverbaar voor € 32.950, met een fiscale waarde van € 31.850. De netto bijtelling begint vanaf € 164 per maand.

Edizione Limitata Blu

De Edizione Limitata Blu biedt bovenop de reguliere Edizione Limitata extra luxe toe. Zowel ex- als interieur zijn uitgevoerd in "Lancia Blu", een metallic carrosseriekleur in combinatie met luxe blauwe fluwelen bekleding. Verwarmbare stoelen vóór zijn standaard, waarbij de bestuurdersstoel ook 6-voudig elektrisch verstelbaar is en een massagefunctie heeft. Daar bovenop zijn het geavanceerde S.A.L.A. Hub Pro-systeem met geïntegreerde navigatie en draadloze smartphone-integratie ook standaard aanwezig.

De Lancia Ypsilon Edizione Limitata Blu is leverbaar voor € 34.950, met een fiscale waarde van € 33.850 en een netto bijtelling vanaf € 178 per maand.

Lancia Special Warranty

Lancia biedt in Nederland voor alle auto's die vanaf 2 juni 2025 zijn besteld de mogelijkheid om bij aankoop de standaard fabrieksgarantie kosteloos te verlengen tot 8 jaar met de Lancia Special Warranty. De voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Lancia-netwerk. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd; tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Lancia Special Warranty maakt deel uit van het premiumniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten bij mechanische en elektrische defecten. Ook het infotainmentsysteem en mobiliteitsdiensten vallen onder deze dekking. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen vallen buiten deze garantie.