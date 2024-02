Lancia onthult Ypsilon

De nieuwe Lancia Ypsilon is de eerste productieauto volgens het Lancia Pu+Ra Design ('Puur'+'Radicaal'). Door zijn combinatie van traditie en innovatie loodst de nieuwe Ypsilon het merk Lancia een nieuw tijdperk binnen, met een designtaal die nieuw is voor de auto-industrie: volumes ontstaan door over elkaar heen gelegde lagen en daaraan vormen toe te voegen en te doorsnijden. De carrosserie van de Ypsilon heeft zachte, pure en sensuele vormen, zoals de Aurelia en Flaminia, gecombineerd met het modernste radicalisme, geïnspireerd door de pure sportauto's uit de geschiedenis van Lancia, zoals de Stratos en de Delta, maar ook door architectuur, meubilair en mode.

De duidelijkste verwijzing naar de brute kant van het merk zijn de ronde LED-achterlichten van de nieuwe Ypsilon. Die doen denken aan de achterlichten van de Stratos, het model waarmee Lancia rallysuccessen boekte. De lichtunits flankeren het nieuwe woordmerk van Lancia en bevatten de letter Y (Ypsilon) als nieuw designelement. Die Y is gemaakt van geborsteld roestvrij staal en geïnspireerd door de Italiaanse industrie die het nauwst verbonden is met de geschiedenis van Lancia: de mode.

Een ander kenmerk is de verfijning van het nieuwe logo. Het progressief klassieke element markeert de entree van Lancia op de markt van elektrische mobiliteit. Alle elementen van het historische Lancia-logo - het stuur, de vlag, het schild, de lans en de inscriptie - zijn verwerkt in een nieuwe, moderne interpretatie van het merklogo.

Gebruiksvriendelijke technologie

De nieuwe Lancia Ypsilon is een slimme stadsauto, die zich in de stad onderscheidt door het gemak waarmee hij zich laat rijden. De pijler onder dit concept is S.A.L.A., een virtuele interface die essentiële parameters bevat om een comfortabele rijervaring te creëren in Lancia-stijl. In het Italiaans betekent 'sala' 'huiskamer', maar hier staat het voor Sound Air Light Augmentation, een infotainmentsysteem waarin de audio-, klimaatbeheersings- en verlichtingsfuncties zijn samengebracht. Bestuurder en passagiers kunnen met S.A.L.A. met één druk op de knop de (atmo)sfeer in het interieur aanpassen.

Het audiosysteem in de Ypsilon is speciaal door een geluidsontwerper van Lancia ontwikkeld. En de airconditioning is uitgerust met een filter, dat tot 99% van de schadelijke deeltjes verwijdert. De inzittenden kunnen de interieurverlichting volledig aanpassen door op de display te tikken; met de sfeerverlichtingsfunctie creëren ze een eigen sfeer. Dankzij S.A.L.A. is de 'woonkamer' in de nieuwe Lancia Ypsilon aan te passen aan de stemming van dat moment, doordat het ook de muziek, de luchtstroom en de interieurverlichting onmiddellijk aanpast.

S.A.L.A. omvat standaard ook Bluetooth voor Apple CarPlay en Android Auto, een draadloze telefoonoplader en drie USB-C-poorten. Het infotainmentsysteem wordt gecompleteerd door de S.A.L.A. HUB, de virtuele assistent die de verbinding tussen auto en bestuurder verbetert, wat het karakter van de Ypsilon benadrukt. Het huiskamerkarakter komt ook tot uiting in onder meer de elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen met massagefunctie, waarvan de zitting en rugleuning bekleed zijn met blauw fluweel uit 100% gerecycled garen.

Lancia keert terug op Europese markt

De nieuwe Lancia Ypsilon markeert de terugkeer van het merk naar Europa. Vanaf de eerste helft van 2024 start Lancia met een netwerk van ruim zeventig nieuwe dealers in hetzelfde aantal grote Europese steden. De eerste landen waar Lancia terugkeert, zijn België (met tien dealers en dertien aftersales servicepunten) en Nederland met zes dealers en evenveel after-sales servicecentra. Frankrijk en Spanje volgen en Duitsland volgen in 2025.