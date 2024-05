Lancia Ypsilon straks ook als HF

Op de Ypsilon HF prijkt tevens het vernieuwde HF-logo. Het is een herinterpretatie van het historische performancelogo van Lancia. Het oorspronkelijke logo werd geïntroduceerd tijdens de Autosalon van Genève in 1960 door de oprichters van de exclusieve 'Lancia Hi-Fi'-club. Het logo werd later het kenmerk van de HF Squadra Corse Lancia. Het historische logo bestond uit de witte hoofdletters HF op een zwarte achtergrond, met daaronder vier rode, rennende olifanten en de tekst 'SQUADRA CORSE' in het wit op rood. De kleine olifant werd gekozen als geluksbrenger, gebaseerd op de beeldspraak van een losgelaten olifant die niet is te stoppen en uiteindelijk het symbool van prestaties werd.

Het vernieuwde HF-logo, dat afgelopen maart is onthuld, is door Lancia Centro Stile opnieuw geïnterpreteerd en eigentijds gemaakt. De kleuren van het logo zijn opnieuw gebruikt zonder grafische elementen toe te voegen, maar vereenvoudigd en puurder gemaakt met respect voor de onmiskenbare geometrie van Lancia.

Terugkeer in de rallysport

Tegelijk met de Ypsilon HF presenteert Lancia ook de Ypsilon Rally 4 HF, waarmee het merk zijn terugkeer in de rallysport aankondigt. Deze versie is ontwikkeld voor de Group Rally4-klasse van het FIA World Rally Championship (WRC).

De Lancia Ypsilon Rally 4 HF is niet elektrisch, maar wordt aangedreven door een 1,2-liter driecilinder turbomotor die een vermogen van 156 kW (212 pk) produceert. De aandrijfkrachten worden via een handgeschakelde versnellingsbak, mechanisch sperdifferentieel en voorwielaandrijving naar het wegdek gestuurd.

Met de Lancia Ypsilon Rally 4 keert ook het 'LANCIA CORSE HF'-logo terug. Ook hier gaat het om een herinterpretatie van een historisch logo met een eigentijdse flair, in lijn met de 'Renaissance' van Lancia. In het nieuwe logo is 'CORSE' geschreven in een speciaal lettertype, terwijl de schuine, grafische elementen snelheid uitdrukken. Tevens is het logo zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.