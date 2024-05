Lancia maakt prijs Ypsilon bekend

Het aanbod van de nieuwe Lancia Ypsilon telt drie uitrustingsniveaus:Ypsilon, Ypsilon LX en Edizione Limitata Cassina. Van de speciale, gelimiteerdeYpsilon Edizione Limitata Cassina zijn in totaal 1.906 genummerde engecertificeerde exemplaren beschikbaar (Hybrid en Electric samen). Dezeuitvoering wordt later vervangen door de Edizione Cassina als meest luxeuitvoering in het aanbod.

De Ypsilon heeft een standaarduitrusting met onder meer een multifunctioneelstuurwiel, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, automatischeairconditioning en Keyless Start. Daarnaast is iedere Ypsilon ook standaarduitgerust met draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een 10,25-inch digitaalinstrumentarium en een 10,25-inch touchscreen. Klanten kunnen ook rekenen opeen uitgebreide reeks rijhulpsystemen. Tot de standaarduitrusting behoren ondermeer Lane Keeping Assist, Driver Attention Alert, Adaptive Cruise Control,verkeersbordenherkenning, Forward Collision Warning, parkeersensoren achter enIntelligent Speed Assist.

De uitrusting van de Ypsilon LX biedt, bovenop de standaarduitrusting, zakenzoals sfeerverlichting in het interieur, een automatisch dimmendebinnenspiegel, elektrisch inklapbare buitenspiegels, 17-inch lichtmetalenwielen, donker getinte ruiten achter, twee USB-C-aansluitingen achter en eeninductielader voor smartphones. Vanaf de uitvoering LX is de Ypsilon ookuitgerust met S.A.L.A. S.A.L.A. staat voor 'Sound Air Light Augmentation', eeninfotainmentsysteem waarin de functies voor audio, klimaatbeheersing enverlichting zijn samengebracht. Bestuurder en passagiers kunnen dankzijS.A.L.A. met één druk op de knop ook de sfeer in het interieuraanpassen.

Lancia en Cassina

De speciale Lancia Ypsilon EDIZIONE LIMITATA CASSINA wordt gekenmerkt doorde stoelbekleding in zachte, blauw fluwelen en 100% gerecyclede stof met'Cannelloni-structuur' en dubbel stiksel. Hetzelfde blauw komt ook terug in deaccenten op de portierpanelen, het dashboard en het exterieur. Ook opvallend isde multifunctionele 'tavolino' van Cassina. Dit is een nieuw designelement vanbio-plastic en bekleed met zadelleder.

De standaarduitrusting van de Ypsilon EDIZIONE LIMITATA CASSINA omvat ondermeer een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel inclusief massagefunctie,verwarmbare voorstoelen, onderscheidende 17-inch lichtmetalen wielen 'Dark' eneen speciale genummerde koffietafel. Daarnaast komt het technologisch karaktervan EDIZIONE LIMITATA CASSINA extra tot uiting in de autonome rijfunctie oplevel 2. Hiermee wordt rijden in druk verkeer veiliger, eenvoudiger enrelaxter. Dankzij Adaptive Cruise Control en Lane Centering wordt bijvoorbeeldautomatisch de snelheid en de positie van de auto op de weg aangepast op basisvan de weg- en verkeerssituatie.

Hybride of elektrisch

De nieuwe Ypsilon Electric is het eerste 100% elektrische model van hetmerk. De aandrijflijn wordt gevormd door een 115 kW (156 pk) sterkeelektromotor die wordt gevoed door een 51 kWh-batterij. Mede dankzij deefficiënte aandrijflijn met een beperkt energieverbruik biedt de YpsilonElectric een actieradius tot 402 kilometer (WLTP, gecombineerde cyclus). Debatterij is tevens geschikt voor DC-snelladen, waarmee deze onder idealeomstandigheden in 24 minuten van 20% tot 80% is op te laden. Dat staat gelijkaan 100 kilometer actieradius voor iedere 10 minuten snelladen. Klanten van denieuwe Lancia Ypsilon krijgen bovendien ondersteuning van Free2move Charge.

De Ypsilon is ook leverbaar met een 1.2 Turbo (mild) Hybrid-aandrijflijn,bestaande uit een efficiënte driecilinder turbobenzinemotor met eenvermogen van 74 kW (100 pk) in combinatie met 48V hybridetechnologie. Eenautomatische zestraps e-DCT-transmissie is standaard. Deze motorvariant kan bijzeer lage snelheden, bijvoorbeeld tijdens parkeren en manoeuvreren, volledigelektrisch rijden. De CO2-uitstoot bedraagt 103-104 g/km (WLTP). Eenacceleratie van 0 naar 100 km/u kost 9,3 seconden en de topsnelheid bedraagt190 km/u.

De prijzen: