Lancia Ypsilon bestaat 40 jaar

De Lancia Ypsilon maakte zijn debuut in 1985. De zogeheten Y10 zette meteen de toon op het gebied van elegantie en innovatie. Dankzij zijn eigenzinnige karakter en veelzijdigheid ging hij met zijn tijd mee én overtuigde hij meerdere generaties bestuurders. De Y10 viel op door zijn wigvormige ontwerp, groot glasoppervlak en, ongeacht de carrosseriekleur, een zwarte achterklep.

In 1995 volgde de Lancia Y, een premium stadsauto. Deze auto kwam op de markt volgens het 'Kaleidos'-programma, waarmee klanten keuze hadden uit wel honderd verschillende carrosseriekleuren. De in 2003 geïntroduceerde Lancia Ypsilon had een ruimer interieur, mooiere materialen en zuinigere motoren. Daarmee werd de auto ook volwassener. Die lijn werd in 2011 doorgetrokken met de vierde generatie Ypsilon. Die bleef trouw bleef aan zijn onconventionele klasse, maar met een ruimer interieur en voor het eerst als vijfdeurs. Daarmee sprak hij ook een breder publiek aan.

Een belangrijk kenmerk van de Lancia Ypsilon is zijn band met de modewereld. Door de jaren heen verschenen 36 speciale edities: van de Y10 Fila in 1986 tot de Ypsilon Alberta Ferretti in 2022. Ook waren er samenwerkingen met namen zoals Missoni, Momo Design en Elle. Sommige van deze versies waren gelimiteerd en gaven de stadsauto een extra trendy uitstraling. Daarnaast zorgen ook opvallende campagne-uitingen zoals campagne 'the right car for beautiful people' van de Y10, of de futuristische commercial met een vrouwelijke robot voor de Y10 4WD.

Door de jaren heen trok de Lancia Ypsilon ook beroemde mensen aan als ambassadeur van het model. Denk aan de acteurs Carol Alt, Eleonora Brigliadori, Giuliano Gemma en Sergio Castellitto, en model Eva Herzigova. Tot de meer recente ambassadeurs behoort ook de Italiaanse actrice Cristiana Capotondi, een voorvechter van vrouwenrechten en het gezicht van de campagnes 'Together to protect' (2022) en 'Punch' (2025).

De nieuwe Ypsilon: eerste in nieuw tijdperk voor Lancia

De nieuwste Lancia Ypsilon valt op door vloeiende lijnen, geïnspireerd op modellen die het merk groot hebben gemaakt. De ronde achterlichten verwijzen naar die van de legendarische Lancia Stratos. Aan de voorkant zit het 'kelk'-motief, nu modern vormgegeven met drie led-strepen.

De Ypsilon is in Nederland te koop als hybride en volledig elektrische variant, in drie versies en vanaf € 30.800. Vanwege het jubileum is er tijdelijk een zeer scherp private leasetarief vanaf € 399 per maand. Behalve de basisversie is hij er ook in de uitvoeringen LX en Cassina. De Ypsilon HYBRID combineert een 1,2-liter driecilinder benzinemotor van 74 kW (100 pk) met een compacte elektromotor (48V). De elektrische variant heeft een 115 kW (156 pk) sterke elektromotor en een actieradius tot 403 kilometer (theoretisch volgens WLTP).

Terugkeer naar rallysport

De Ypsilon staat niet alleen voor technologie, maar ook voor prestaties. De huidige Ypsilon vormt de basis voor twee bijzondere uitvoeringen. Behalve de Ypsilon Rally4 HF waarmee Lancia terugkeert naar de rallywereld, staat halverwege 2025 ook een snelle versie in de showroom: de Ypsilon HF met 206 kW (280 pk). Deze versie sprint in minder dan 5,7 seconden van 0 naar 100 km/u, terwijl het sportievere design is geïnspireerd op de meest radicale modellen uit Lancia's verleden. De HF heeft ook een verlaagd onderstel en een grotere spoorbreedte.