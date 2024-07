Toen Lancia de wedergeboorte aankondigde was het heel stellig: het Italiaanse merk zou zich onderscheiden met exclusieve vormgeving en louter elektrische aandrijving. Echter, van die laatste belofte komt het nu terug.

Voor veel fabrikanten zou het een enorme stap zijn om op het laatste moment een nieuwe aandrijflijn toe te voegen. Echter, Lancia is onderdeel van Stellantis, waar ook Fiat, Opel en Peugeot onder vallen. Daarom kan Lancia gebruik maken van bestaande componenten en dat verkort de ontwikkeltijden en reduceert ontwikkelkosten. Deze samenwerking is tegelijkertijd het sterkste en het zwakste punt van Lancia. Zonder sterk moederbedrijf zou Lancia zich deze renaissance niet kunnen veroorloven. Echter, het is een uitdaging om uit bestaande onderdelen een nieuw en onderscheidend model te maken. Sterker nog: de Ypsilon is onderhuids gelijk aan de Opel Corsa en Peugeot 208!

Vormgeving

Van die gelijkenis is aan de buitenkant echter weinig te zien. De buitenmaten zijn weliswaar gelijk, toch is de stijl compleet anders. Lancia kiest voor een mix van extravagante vormen met hints naar het verleden. Soms zijn zelfs combinaties gemaakt, want binnen de achterlichten van de Lancia Stratos (1973) is nu de "Y" van Ypsilon herkenbaar.

Wat Autozine betreft zijn de vormgevers in hun opzet geslaagd, want naast de verstandige Opel Corsa en elegante Peugeot 208 is de Ypsilon begeerlijk zoals alleen een Italiaan dat kan zijn. Bovendien spreekt Lancia met de Ypsilon een andere doelgroep aan en dat geeft het merk bestaansrecht.

Ruimte

Binnenin zijn de basisvormen van de Corsa en 208 wel herkenbaar. Het is de aankleding die het verschil maakt en opnieuw kiest Lancia voor extravagant. Zo zijn de stoelen bekleed met velours, hetgeen niet alleen voor een unieke uitstraling zorgt maar ook heel prettig zit. Dit geldt overigens alleen voor de bestuurder en bijrijder. De achterpassagiers hebben weinig hoofd- en beenruimte en zelfs de instap naar achteren is matig. Het interieur kent juist wel veel bergruimte, inclusief een origineel tafeltje op de middenconsole. Dat lijkt aanvankelijk alleen decoratief, maar tijdens de test is het dankbaar gebruikt voor o.a. de smartphone.

Lancia presenteert zich als "premium" merk. Dat wil zeggen dat het op alle punten hoogwaardiger zou zijn dan een standaard product. Visueel is dat gelukt, want de cabine ziet er prachtig uit. Echter, wanneer die fraaie materialen worden aangeraakt, blijkt het vaak hard kunststof te zijn. Bovendien: de testauto was niet vrij van rammels en het infotainment-systeem vertoonde een defect. Dit zijn hints naar het verleden die Lancia waarschijnlijk niet had gepland...

Uitrusting

Lancia's premium karakter moet ook komen van de uitrusting. De Ypsilon biedt geen functies die Opel en Peugeot niet bieden, maar de basis-uitrusting van Lancia is vergelijkbaar met de top-uitrusting van de alledaagse merken (en daar is de prijs dan ook naar). Uiteraard maakt Lancia gebruik van de nieuwste techniek van Stellantis, waaronder een modern infotainment-systeem met ChatGPT-integratie. Lancia heeft ChatGPT bovendien goed onder controle, want wie de slimme assistent over de Ypsilon vraagt krijgt welhaast een verkooppraatje te horen!

„de Ypsilon heeft een unieke stijl en oefent de aantrekkingskracht uit waar het de stalgenoten aan ontbreekt“

Toch schiet dit premium-product wat Autozine betreft op twee punten tekort: de airconditioning kent slechts één zone en een high-end audiosysteem is niet beschikbaar. Dit laatste is tevens een persoonlijk pijnpunt van de "chief engineer" die er naar eigen zeggen alles aan doet om de Ypsilon bij de eerstvolgende facelift wel van hoogwaardige audio te voorzien.

Op het gebied van veiligheid voorziet de Ypsilon in de tweede generatie bestuurders-assistenten. Deze bieden meer speelruimte dan de eerste en waarschuwen alleen als de bestuurder echt de fout in gaat. De waarschuwingen zijn bovendien subtiel, waardoor ze niet als storend zijn ervaren.

Mild hybrid

De Ypsilon is leverbaar als volledig elektrische auto en als hybride. Althans, dat is de term die in de brochure staat. Het betreft hier in feite een mild-hybrid en dat is heel wat anders dan een volwaardige hybride! Die laatste kan enkele kilometers volledig elektrisch afleggen. Een mild hybrid beschikt over een veel zwakkere elektromotor die daarom alleen kan assisteren wanneer de benzinemotor hard moet werken. Voor deze zwakkere elektromotor volstaat ook een zwakkere batterij, waardoor de meerprijs gering is.

En... inmiddels is het samenspel tussen de automaat, benzine- en elektromotor door de Stellantis-partners geperfectioneerd. Tijdens het remmen of uitrollen is zelden merkbaar dat de batterij wordt opgeladen. Tijdens het accelereren is juist wel merkbaar dat de elektromotor voor extra souplesse en daadkracht zorgt. Wanneer extra vermogen wordt gevraagd, schakelt de automaat niet terug, maar levert de elektromotor tijdelijk extra vermogen tot de benzinemotor het kan overnemen. Dat zorgt voor meer rust en het gevoel dat er een veel grotere motor in het vooronder ligt dan een 1.2 liter driecilinder. Wie wil schakelen kan dat doen met hendels achter het stuurwiel. Echter, de automaat kiest de schakelmomenten steeds zo goed, dat er tijdens de proefrit nooit behoefte was om zelf te schakelen.

Ondanks het feit dat de techniek identiek is aan die van Opel en Peugeot is de Ypsilon toch als een luxere auto ervaren. Dat is te danken aan de extra geluidsisolatie. Omdat de motor minder hoorbaar is, lijkt deze mooier te lopen en met meer gemak te presteren. Bovendien heeft de Ypsilon een fractie betere stroomlijn, waardoor de Italiaan iets zuiniger is. Het testverbruik op een veeleisende route met veel hoogteverschillen kwam uit op exact 5 liter per 100 km.

Rijeigenschappen

Vanwege de innige samenwerking met de andere Stellantis-merken heeft Lancia slechts beperkte mogelijkheden om de Ypsilon eigen rijeigenschappen te geven. De mogelijkheden die Lancia heeft, zijn daarom optimaal benut. Zo is de spoorbreedte vergroot (meer stabiliteit), het onderstel verlaagd (lager zwaartepunt) en de software van de stuurbekrachtiging aangepast (directere reactie).

Alhoewel de verschillen subtiel zijn, is de Lancia als de prettigste van het trio 208, Corsa en Ypsilon ervaren. De Ypsilon is even comfortabel als de andere merken, maar voegt daar iets meer dynamiek aan toe. Naast de elektrische Ypsilon voelt de hybride veel lichter en levendiger. Echter, het platform is overduidelijk voor elektrische aandrijving ontworpen, want als elektrische auto heeft de Ypsilon een grootser en meer volwassen karakter.

Conclusie

Lancia beleeft zijn Europese renaissance. Het ziet nieuwe kansen door zich te onderscheiden met extravagante, Italiaanse vormgeving en elektrische aandrijving. Over de vormgeving komt van de Autozine-redactie niets dan lof: de Ypsilon heeft een unieke stijl en oefent de aantrekkingskracht uit waar het de stalgenoten aan ontbreekt.

Door vlak voor de introductie toch een versie met verbrandingsmotor uit te brengen heeft Lancia een knieval gemaakt voor de meer conservatieve koper. Dit doet afbreuk aan het exclusieve karakter van het model en de beloofde innovatieve insteek van het merk. Tegelijkertijd bewijst Lancia dat het met kleine aanpassingen een bestaand model een geheel eigen karakter kan geven. De Ypsilon zorgt daarom niet voor de beloofde revolutie, maar wel voor een milde renaissance.