Lancia kondigt nieuwe Gamma aan

Het nieuwe, in Italië ontworpen en ontwikkelde vlaggenschip van Lancia markeert een stap op het gebied van duurzaamheid. Het nieuwe model wordt gebouwd op het multi-energy STLA Medium-platform dat geschikt is voor zowel hybride als elektrische aandrijving. De keuze voor een elektrische aandrijflijn is een direct antwoord op de huidige marktontwikkelingen en stelt de auto in staat te voldoen aan uiteenlopende mobiliteitsbehoeften.

De fabriek in Melfi vormt sinds de opening in 1994 een hoeksteen van de nationale en internationale autoproductie. Met sterk geautomatiseerde productieprocessen en een focus op duurzaamheid speelt de fabriek een cruciale rol in de elektrificatiestrategie van Stellantis. De nieuwe Gamma markeert tevens de terugkeer van Lancia naar deze faciliteit, waar tussen 1995 en 2003 de tweede generatie Ypsilon van de band rolde.

De wederopstanding van Lancia begon eind 2023 in Italië met de presentatie van het nieuwe logo, de introductie van de nieuwe Corporate Identity en de lancering van de Concept Lancia Pu+Ra HPE. De volgende fasen volgden elkaar snel op, in lijn met het strategische Dare Forward- plan van Stellantis. Dit plan omvat een snelle uitbreiding naar meerdere Europese markten en een aanbod van drie nieuwe modellen.