Lancia opent eerste showroom

De komende maanden komen worden nog vier andere Nederlandse Lancia Showrooms geopend, volgend jaar gevolgd door nummer zes. De uitrol van het Nederlandse dealernetwerk valt samen met de Europese. In 2024 zullen in heel Europa zeventig nieuwe Lancia-dealers hun deuren openen.

Tegelijk met de verkoopstart van het eerste model introduceert het merk ook 'Lancia Certified'. Dit nieuwe programma maakt ook van de aankoop van een gebruikte Lancia een belevenis die vergelijkbaar zou zijn met de aankoop van een nieuwe Lancia.

De volledig nieuwe Lancia Ypsilon is het eerste model dat is te bewonderen in de showroom. De auto onderscheidt zich niet alleen met zijn unieke design, maar ook met zijn technologie, comfort en standaarduitrusting. De Ypsilon is te reserveren met een conventionele 1.2 Turbo Hybrid-aandrijflijn of als 100% elektrische versie met een actieradius tot 402 kilometer (WLTP, gecombineerd). De prijzen beginnen bij € 29.700 voor de hybrideversie en bij € 35.400 voor de elektrische variant.