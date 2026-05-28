Hyundai start test bidirectioneel laden

De V2G-technologie maakt het mogelijk om energie niet alleen van het net naar de auto te laten stromen, maar ook andersom. Daarmee fungeert de Hyundai IONIQ 9 als buffer voor het elektriciteitsnet. De energie die is opgeslagen in de batterij van de auto kan via een bidirectionele-laadpaal op piekmomenten worden teruggeleverd aan het net, op momenten dat dit nodig is. Dit maakt het systeem efficiënt en duurzaam en het geeft gebruikers bovendien een financieel voordeel. V2G is voorlopig de enige vorm van bidirectioneel laden binnen deze pilot.

Pilot uitsluitend voor IONIQ 9-rijders

De pilot is vooralsnog alleen beschikbaar voor berijders van de IONIQ 9. Met zijn ruime batterijcapaciteit en moderne elektrische aandrijflijn biedt deze luxe zevenzitter van Hyundai niet alleen een grote actieradius, maar ook voldoende energieopslag om een actieve rol te spelen in de balans van het elektriciteitsnet.

Voor deelname aan deze Vehicle-to-Grid-service van Hyundai en Vattenfall is een slimme elektriciteitsmeter en een 3-fase-aansluiting vereist. In totaal kunnen maximaal 40 IONIQ 9-rijders deelnemen aan dit pilotproject.

Wie wordt geselecteerd voor deelname aan het V2G-project ontvangt een uitgebreid pakket aan voordelen:

Een gratis bidirectionele V2G-laadpaal

Gratis installatie van de laadpaal

Een laadtegoed tot € 500 (incl. btw), te gebruiken in de eerste zes maanden

Korting bij het afsluiten van een energiecontract bij Vattenfall

Samenwerking met Vattenfall

De technische infrastructuur en energiediensten voor deze pilot worden geleverd in samenwerking met Vattenfall. Deze energieleverancier beschikt naar eigen zeggen over de ervaring en capaciteit om bidirectioneel laden betrouwbaar te integreren met het Nederlandse energienet. Vattenfall ontwikkelt en beheert de slimme laadoplossingen die nodig zijn om energie op een veilige en stabiele manier terug te leveren aan het net.

Slim en duurzaam energiemanagement

Hyundai ziet de Vehicle-to-Grid-technologie als een belangrijke stap in de richting van slim en duurzaam energiemanagement. Deelnemers aan de pilot leveren niet alleen een bijdrage aan de netstabiliteit en de energietransitie, ze profiteren ook zelf van directe financiële voordelen.