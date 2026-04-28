IONIQ 6 N leverbaar in Nederland

Hyundai levert de IONIQ 6 N in Nederland in één uitvoering. De IONIQ 6 N staat op 20-inch gesmede lichtmetalen N-velgen met Pirelli-banden en onderscheidt zich visueel met brede wielkasten, N-specifieke bumpers en een prominente achterspoiler.

In het interieur ligt de focus volledig op de bestuurder, met N-kuipstoelen bekleed met leder en alcantara, een speciaal N-stuurwiel met directe toegang tot sport-functies en een cockpit met dubbele 12,3-inch displays, een head-up display en connectiviteitsmogelijkheden zoals draadloze Apple CarPlay en Android Auto.

Ook op het gebied van comfort is de IONIQ 6 N voorzien van een Bose audiosysteem, uitgebreide rijassistentiesystemen zoals Highway Driving Assist II en Remote Smart Parking Assist II, en functies als Vehicle-to-Load (V2L) en Over-The-Air (OTA) updates. Optioneel kan de IONIQ 6 N worden uitgerust met een glazen schuif-/kanteldak.

Ten opzichte van de Hyundai IONIQ 5 N is de IONIQ 6 N op meerdere punten doorontwikkeld. Zo zorgen nieuwe, geïntegreerde koelsystemen voor betere koeling, is de batterijverwarming krachtiger en de carrosserie stijver voor meer precisie en stabiliteit. Ook de aerodynamica is geoptimaliseerd, met een lage luchtweerstandscoëfficiënt en functionele designdetails die bijdragen aan extra downforce en stabiliteit bij hoge snelheden.

Exclusieve kleur Performance Blue Pearl

De exclusieve kleur Performance Blue Pearl benadrukt de link met Hyundai's autosport-historie. Binnenin zorgen onder meer een vernieuwde middenconsole en extra kniesteunen ervoor dat de bestuurder ook tijdens dynamisch rijden wordt ondersteund.

De IONIQ 6 N is direct afgeleid van de Hyundai's concept car de RN22e en vormt de volgende stap in de elektrificatie van Hyundai N. De sportsedan beschikt over een 84 kWh-accupakket en twee elektromotoren - één op elke as - die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 448 kW (609 pk). In de N Grin Boost-modus loopt dit op tot 478 kW (650 pk) en 770 Nm koppel. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt 3,2 seconden met Launch Control, terwijl de topsnelheid 257 km/u bedraagt.