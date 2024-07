Hyundai steunt redesign.life Foundation

Het gezamenlijke doel van redesign.life en Hyundai is om het grote publiek op een positieve manier te informeren en enthousiast te maken over hoe we met onze manier van leven en onze mobiliteit duurzamer kunnen zijn.

Peter-Paul Laumans van de redesign.life Foundation: "Wij zijn ontzettend blij en trots dat Hyundai, als een van de marktleiders in mobiliteit, zich bij onze maatschappelijke coalitie aansluit. Samenwerken is naar mijn overtuiging de enige manier om de wereld van morgen vorm te geven. Met het landelijke redesign.mobility-programma creëren we samen positieve, veilige en ongedwongen ervaringen tijdens grote publieksevents en in het onderwijs. Zo dragen wij bij aan de versnelling van de transitie naar duurzame mobiliteit en een duurzame samenleving. Hyundai toont met deze samenwerking zijn verantwoordelijkheidsgevoel en voegt de daad bij het woord vanuit zijn inspirerende merkvisie 'Progress for Humanity'. Deze gedeelde visie verbindt ons en ik kijk uit naar een energieke samenwerking voor een betere wereld."

Anne Lobbes van Hyundai Motor Netherlands b.v.: "Ik verheug me op deze samenwerking, die is ontstaan vanuit een gezamenlijke wens om het grote publiek te laten zien hoe leuk en makkelijk de overstap naar elektrisch rijden kan zijn. Redesign.life laat dit op overtuigende wijze zien door hierin ook de jeugd als doelgroep mee te nemen. Dat de IONIQ 6 zelf als energiebron wordt gebruikt dankzij de Vehicle-to-Load-techniek voor de events waarop redesign.life aanwezig is, is het beste bewijs dat deze batterij op wielen direct concrete toegevoegde waarde biedt. Dat is verbinding en Progress for Humanity, de claim van Hyundai, in optima forma!"