Hyundai maakt prijzen IONIQ 6 bekend

De standaardversie Style van de achterwielaangedreven IONIQ 6 met 53 kWh-batterij is uitgerust met onder meer een 11 kW 3-fase onboard charger, een laadkabel voor opladen via het stopcontact (230V), een 12,3-inch Multimediascherm met navigatie, Apple CarPlay & Android Auto (bedraad), Hyundai Bluelink met smartphone-app & LIVE Services, 18-inch lichtmetalen velgen met 225/55 R18-banden (Hankook), verwarmbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen, cruise control met Stop & Go-functie en snelheidslimiet en Highway Driving Assist (HDA).

Daarnaast is de IONIQ 6 standaard uitgerust met Vehicle-to-Load-technologie (V2L). Daarmee kunnen elektrische apparaten onderweg en op locatie (bijvoorbeeld een elektrische fiets of scooter) via de auto opgeladen worden. V2L is te gebruiken via een laadaansluiting onder de achterbank, voor het opladen van laptop, smartphone en andere apparaten.

Uitvoering Connect

V2L is ook te gebruiken via een aparte adapter voor de laadaansluiting aan de buitenzijde van de auto. De 230V-aansluiting is standaard vanaf de Connect. Ook op deze uitvoering: een Head-Up Display (HUD), Highway Driving Assist II (HDA2) met assistentie bij rijstrookwissel op snelwegen, een warmtepomp, batterijverwarming & preconditioning, elektrisch verwarmbare stoelen vóór en achter, een verwarmbaar stuurwiel en privacy glas.

Topversie Lounge

De topversie Lounge, met 77,4 kWh-batterij, is van vele gemakken voorzien. Ten opzichte van de Connect-uitvoering is de Lounge extra uitgerust met onder meer 20-inch lichtmetalen velgen met 245/40 R20-banden (Pirelli), een Bose audiosysteem (7 luidsprekers en subwoofer), interactieve LED-verlichting op het stuurwiel, een Surround View Monitor (SVM) met 360 graden camera en stoelen (bestuurder en passagier) met ontspanningsfunctie.

De Lounge is optioneel ook verkrijgbaar met 18-inch lichtmetalen velgen met 225/55 R18-banden (Hankook), een glazen schuif-/kanteldak en digitale buitenspiegels (DSM). Deze camerabuitenspiegels vervangen de gebruikelijke glazen spiegels. Ze verbeteren de luchtweerstand en beloven een helder zicht, ook bij slecht weer, via de aan de binnenzijde van beide voorportieren gemonteerde kleurendisplays.

De IONIQ 6 is leverbaar met keuze uit elf carrosseriekleuren: Curated Silver Metallic, Nocturne Grey Metallic, Ultimate Red Metallic, Abyss Black Pearl, Biophilic Blue Pearl, Byte Blue Pearl, Digital Green Pearl, Serenity White Pearl, Transmission Blue Pearl, Gravity Gold Matte en Nocturne Grey Matte.

Electric Global Modular Platform (E-GMP)

De IONIQ 6 heeft een theoretisch rijbereik tot 614 kilometer (volgens WLTP). Die actieradius wordt mogelijk gemaakt door het speciale platform waarop de IONIQ 6 is gebouwd. Dit Electric Global Modular Platform (E-GMP) maakt opladen met zowel 400- als 800-voltinstallaties mogelijk, waarbij laden met 800 volt standaard is. Slechts 15 minuten laden zorgt onder ideale omstandigheden voor een extra actieradius tot 351 km.

Dankzij het E-GMP-platform heeft de IONIQ 6 een lange wielbasis van 2.950 mm. Met een lengte van 4.855 mm in combinatie met een breedte van 1.880 mm en een hoogte van 1.495 mm oogt de IONIQ 6 gestroomlijnd.

Het verbruik van de versie met de standaardbatterij (53 kWh), 18-inch wielen en banden en achterwielaandrijving is op basis van de WLTP-cyclus geschat op minder dan 14 kWh/100 km.

De IONIQ 6 is het eerste model van Hyundai waarvoor zogenoemde 'over-the-air' (OTA) software-updates mogelijk zijn voor diverse functies. Deze technologie stelt de bestuurder in staat om het beheer van elektrische apparaten, autonoom rijden, de batterij en meer op te waarderen voor een veiliger en prettiger rijervaring. De bestuurder kan ook de kaarten- en mediasoftware updaten via de OTA-functie.