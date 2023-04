Hyundai IONIQ 6 is World Car of the Year 2023

De jury van de World Car Awards bestaat uit honderd autojournalisten uit 32 landen. Uit drie genomineerde modellen, die allemaal zijn geïntroduceerd in 2022, koos de vakjury de IONIQ 6 als winnaar. De IONIQ 6 is het tweede model in Hyundai's volledig elektrische IONIQ-modellengamma. De auto maakt gebruik van het specifieke E-GMP (Electric-Global Modular Platform) voor EV's. Dit platform maakt niet alleen een zeer ruim interieur mogelijk, maar ook snel opladen met 800 volt. De batterij van de IONIQ 6 is onder ideale omstandigheden in 18 minuten op te laden van 10 tot 80 procent van zijn capaciteit.

Met een uitzonderlijk lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,21 is de IONIQ 6 een van de meest aerodynamische en energiezuinige EV's op de markt. De officiële actieradius volgens WLTP is 614 kilometer (Long Range-uitvoering met 77,4 kWh-batterij, achterwielaandrijving en 18-inch wielen) op een volle batterij. De elektrische auto verbruikt in de standaarduitvoering met achterwielaandrijving en 18-inch wielen 13,9 kWh per 100 kilometer.

De IONIQ 6 is onder meer voorzien van Vehicle-to-Load (V2L)-technologie, diverse rijhulpsystemen en connectiviteit met 'Over-The-Air' (OTA) software-updates. Het interieur profiteert van de lange wielbasis (2.950 mm) en biedt een scala aan functies, zoals Dual Color Ambient Lighting, Speed Sync Lighting, EV Performance Tune-up en Electric Active Sound Design (e-ASD).

De jury van de World Car Awards riep dit jaar SangYup Lee uit tot World Car Person of the Year 2023. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan de concept- en productieauto's die Hyundai in 2022 heeft onthuld. Dat zijn onder meer de IONIQ 6, de geheel nieuwe Hyundai KONA en het rijdende laboratorium de N Vision 74.