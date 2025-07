Hyundai introduceert IONIQ 6 N

Hyundai N heeft de ophanging voor de IONIQ 6 N herzien, met een verlaagd rolcentrum en elektronisch geregelde ECS-dempers (stroke sensing) voor betere stabiliteit. Het N Battery-systeem zorgt voor snelle pre-conditioning van de batterij in uiteenlopende rijsituaties, zoals sprint-, drag- of endurancegebruik. Dankzij het geoptimaliseerde thermische beheer is het batterijsysteem volgens de fabrikant altijd paraat om prestaties te leveren.

Aerodynamisch ontwerp

Aerodynamica speelt een sleutelrol bij de IONIQ 6 N. Elementen uit de autosport, zoals de zwanenhals-achterspoiler en de uitgebouwde wielkasten, benadrukken niet alleen de gelijkenis met een circuitauto maar spelen ook een rol bij het genereren van extra neerwaartse druk en een stabiele wegligging op hoge snelheden. De nieuwe kleur Performance Blue Pearl versterkt de prestatiegerichte uitstraling van de IONIQ 6 N en toont meer diepte dan de kleur Performance Blue die Hyundai N tot nu toe gebruikte.

N-technologie

De IONIQ 6 N is uitgerust met software die de interactie tussen bestuurder en auto bepaalt. N Active Sound+ produceert een rijgeluid dat is afgestemd op de diverse rijmodi: van het op de autosport geïnspireerde 'Ignition', via het meer traditionele 'Evolution' naar het futuristische 'Lightspeed'.

N e-Shift simuleert conventionele versnellingen met sportieve, kort op elkaar volgende overbrengingsverhoudingen. Het systeem verhoogt de reactiesnelheid van de IONIQ 6 N op de commando's van de bestuurder en versterkt daarmee het gevoel van eenheid met de auto. In combinatie met de N Drift Optimizer (waarmee parameters als drifthoek en wielslip zijn aan te passen), N Launch Control, N Grin Boost (na activatie tot 10 sec. extra vermogen voor maximale acceleratie; herlaadtijd 10 sec.) en onder meer N Torque Distribution, N Pedal en N Brake Regen, zorgt N e-Shift voor een integratie van kracht en voertuigbeheersing.

Ook is er N Ambient Shift Light: een lichtsignaal in het interieur dat de optimale schakelmomenten visueel aangeeft. Met de N Track Manager kan de bestuurder zijn of haar persoonlijke lay-outs van circuits creëren, data analyseren en virtuele 'tegenstanders' volgen.

Met toepassing van de ervaring van Hyundai N in de autosport bieden de optionele componenten van N Performance Parts klanten de mogelijkheid hun IONIQ 6 N geheel naar wens te personaliseren.