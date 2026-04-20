Hyundai onthult IONIQ 3

De IONIQ 3 introduceert een nieuwe 'Aero Hatch'-typologie met een silhouet dat is geoptimaliseerd voor zowel aerodynamische efficiëntie als een ruim interieur. De lage en gestroomlijnde voorzijde loopt over in een kenmerkende daklijn die recht over de inzittenden voor en achter loopt en vervolgens afloopt naar de achterspoiler. Deze vorm zorgt voor maximale interieurruimte, meer hoofdruimte en extra comfort voor de achterpassagiers.

Het interieur is ontworpen volgens het 'Furnished Space'-concept waarbij elementen als meubels zijn opgesteld om een leefomgeving te creëren. De geïntegreerde Megabox biedt extra weggewerkte opbergruimte onder de laadvloer. Alles bij elkaar bedraagt de bagageruimte 441 liter (322 + 119 liter Megabox).

Afhankelijk van de specificaties biedt de IONIQ 3 voorzieningen zoals Relaxation Seats, verwarmbare stoelen en textielmaterialen die zijn geïnspireerd op landschappen en Italiaans meubeldesign uit de jaren '70, waaronder gerecyclede en biologische materialen. Een BOSE Premium Sound System, automatische climate control met twee zones en sfeerverlichting met LED-verlichting maken het interieur compleet.

De IONIQ 3 is uitgerust met de nieuwste Hyundai Smart Sense-rijassistentiesystemen om de veiligheid te ondersteunen en de belasting van de bestuurder te verminderen. Belangrijke functies zijn onder meer Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA), Memory Reverse Assist (MRA), Surround View Monitor (SVM) en Blind-Spot View Monitor (BVM), ondersteund door zeven standaard airbags.

Elektrische auto

Functies zoals Hyundai Digital Key maken sleutelvrije toegang via een smartphone of wearable mogelijk, terwijl Plug & Charge en een geïntegreerde EV-routeplanner het laden makkelijker maken. DC-snelladen van 10 tot 80% duurt onder optimale omstandigheden 29 minuten en wordt aangevuld met AC-laadcapaciteit tot 22 kW.

De IONIQ 3 is ontworpen in Europa en wordt geproduceerd in de fabriek van Hyundai Motor Türkiye in Ä°zmit. De elektrische aandrijflijnen leveren tot 107,8 kW (147 pk) vermogen en 250 Nm koppel, en een topsnelheid van 170 km/u.