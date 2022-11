Renault en Google intensiveren samenwerking

Deze samenwerking op het gebied van cloud computing, die in 2018 werd opgestart, wordt nu in een stroomversnelling gebracht voor de creatie van een echte digitale tweeling (Digital Twin). Het concept steunt op de meest geavanceerde technologieën binnen de kunstmatige intelligentie (AI) om de continue integratie van diensten in de auto te vergemakkelijken. Ook de creatie van nieuwe geïntegreerde toepassingen (In-Car Services) of toepassingen op aanvraag zal hiermee eenvoudiger verlopen. Op termijn zal de groep zijn volledige operationele model omvormen naar de cloud om aan wendbaarder, beter presterend en winstgevender te worden.

"De complexiteit van de elektronische architectuur van auto's neemt exponentieel toe, onder invloed van de verfijnde functies en diensten die klanten verwachten. Met een gedeeld IT-platform, continue updates en een gestroomlijnde toegang tot de gegevens van de auto, zal de SDV-benadering, ontwikkeld in samenwerking met Google, onze voertuigen transformeren om de toekomstige wensen van klanten te bedienen. Dit zal de restwaarde en de aftersalesretentie verhogen, twee sleutelfactoren voor onze financiële prestaties, en zal bijdragen aan de uitrol van ons portfolio nieuwe diensten. Tot slot zal ons strategische partnerschap met Google ons in staat stellen om onze digitale transformatie van begin tot einde te versnellen, van het ontwerp tot de productie tot de marktintroductie, en uiteindelijk toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten. Met Google gaan we verder dan een gewone samenwerking: twee kampioenen, een in software en een in mobiliteit, bundelen hun krachten om de baanbrekende technologieën van de toekomst te creëren ", stelt Luca de Meo, CEO van Renault Group

"Dankzij de samenwerking met Renault Group konden we het comfort, de veiligheid en de connectiviteit op de weg verhogen. Door onze expertise in de cloud, AI en Android te bundelen, versnelt Renault Group zijn digitale transformatie om een veilige en zeer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden die beantwoordt aan de veranderende verwachtingen van de consument ", zegt Sundar Pichai, CEO van Google en Alphabet

Nieuwe innovaties aan boord

Renault en Google breiden hun partnerschap uit om een geheel van platformen en diensten te ontwikkelen voor de toekomstige "Software Defined Vehicle". Dit omvat onder meer de ontwikkeling van software in de auto die het platform van de "Software Defined Vehicle" en de ontwikkeling van een digitale tweeling (Digital Twin) in de cloud mogelijk maakt.

Deze samenwerking zal de ontwikkelingskosten verlagen, de efficiëntie, flexibiliteit en ontwikkelingssnelheid verbeteren en de waarde voor klanten verhogen door voortdurende software-innovatie.

Renault Group zal zijn gebruik van de Google Cloud-technologieën voor de "Software Defined Vehicle" verder uitbreiden om zo de registratie van gegevens en hun analyses beter, veiliger en vertrouwelijker kunnen beheren en voor de ontwikkeling van de software voor de auto. De eerste toepassingen in ontwikkeling zijn:

Onderhoudsvoorspellingen om storingen bijna real time op te sporen en te herstellen indien nodig.

Een gepersonaliseerde reiservaring (In-Car Services) die zich aanpast aan het rijgedrag en vaakbezochte bestemmingen als elektrische laadstations, enz.

Verzekeringsmodellen gebaseerd op reëel gebruik en rijgedrag.

Door het besturingssysteem van de "Software Defined Vehicle" te combineren met zijn Car Data Platform wil Renault Group het gebruik van de auto kunnen monitoren en analyseren om een beter inzicht te krijgen in het gedrag en de behoeften van de klanten. Daarnaast krijgt het ook een beter beeld van de diensten die werkelijk zijn gepersonaliseerd en aangepast aan hun verwachtingen. Deze analyse gebeurt steeds met respect voor de geldende veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen.

Renault Group wordt een techbedrijf met Google Cloud

Met één miljard gegevens per dag, afkomstig van alle fabrieken, gekoppelde productielijnen, gegevens over de toeleveringsketen die in de cloud worden gehost en geanalyseerd, profiteert Renault Group op het gebied van weindbaarheid en prestaties van het partnerschap in cloud computing dat al vier jaar bestaat. Renault Group benoemt Google vandaag als geprivilegieerde cloudpartner en wil profiteren van Google zijn innovaties op het gebied van machine learning en kunstmatige intelligentie, de constante investeringen in zijn open en steeds duurzamere infrastructuur en de veilige cloudbenadering.