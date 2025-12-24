 24 december 2025

Subaru

Subaru prijst Uncharted en Solterra

24 december 2025 - Subaru heeft de prijzen bekendgemaakt van zijn twee nieuwe elektrische modellen die vanaf 9 januari hun publieksdebuut maken op de Autosalon van Brussel. Subaru's eerste voorwielaangedreven SUV, de Uncharted, is leverbaar vanaf een 37.900 euro. Met dit model richt het Japanse merk zich op zowel particuliere als zakelijke klanten. De volledig elektrische Solterra start bij 48.900 euro.

De Uncharted is leverbaar met voorwielaandrijving (FWD) voor efficiëntie en een actieradius tot bijna 600 km (WLTP), of met een dual-motor AWD-aandrijflijn met een bereik van circa 490 km (WLTP). De basisversie met FWD en 57 kWh-accu heet 2E-xcite en kost € 37.900,-, de versie met de grotere 77 kWh accu en FWD krijgt de modelnaam 2E-xcite+ en kost € 42.900,-, terwijl de meest complete AWD-uitvoering als 4E-experience+ en vanaf € 48.900,- in de prijslijst staat.

Subaru

De middelgrote elektrische SUV Solterra profiteert van een grotere 73,1 kWh-accu en diverse efficiëntieverbeteringen, wat resulteert in een WLTP-actieradius tot 509 km. De Solterra beschikt standaard over Symmetrical All-Wheel Drive, uitgebreide veiligheidssystemen en een 14-inch infotainmentscherm. Het modellenaanbod loopt van de € 48.900,- kostende 4E-experience tot € 52.900,- voor de 4E-exprience+, de meest complete uitvoering.

Net als de modellen met verbrandingsmotor worden zowel de Uncharted als de Solterra geleverd met 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. De Solterra wordt leverbaar in het eerste kwartaal van 2026, de Uncharted volgt in april 2026. Beide modellen zijn vanaf 9 januari te bezichtigen op de Autosalon van Brussel.