Subaru prijst Uncharted en Solterra

De Uncharted is leverbaar met voorwielaandrijving (FWD) voor efficiëntie en een actieradius tot bijna 600 km (WLTP), of met een dual-motor AWD-aandrijflijn met een bereik van circa 490 km (WLTP). De basisversie met FWD en 57 kWh-accu heet 2E-xcite en kost € 37.900,-, de versie met de grotere 77 kWh accu en FWD krijgt de modelnaam 2E-xcite+ en kost € 42.900,-, terwijl de meest complete AWD-uitvoering als 4E-experience+ en vanaf € 48.900,- in de prijslijst staat.

De middelgrote elektrische SUV Solterra profiteert van een grotere 73,1 kWh-accu en diverse efficiëntieverbeteringen, wat resulteert in een WLTP-actieradius tot 509 km. De Solterra beschikt standaard over Symmetrical All-Wheel Drive, uitgebreide veiligheidssystemen en een 14-inch infotainmentscherm. Het modellenaanbod loopt van de € 48.900,- kostende 4E-experience tot € 52.900,- voor de 4E-exprience+, de meest complete uitvoering.

Net als de modellen met verbrandingsmotor worden zowel de Uncharted als de Solterra geleverd met 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. De Solterra wordt leverbaar in het eerste kwartaal van 2026, de Uncharted volgt in april 2026. Beide modellen zijn vanaf 9 januari te bezichtigen op de Autosalon van Brussel.