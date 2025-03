Drie nieuwe versies voor Subaru Forester

De nieuwe Forester-reeks begint met de Comfort. Deze uitvoering, die vanaf € 68.995,- in de prijslijst staat, heeft lichtmetalen wielen, automatische airconditioning, een 11,6-inch scherm voor infotainment, Apple Car Play en Android Auto, Ledverlichting rondom en key less entry. De volgende versie in de reeks is de Luxury. Deze versie is drie mille duurder dan de Comfort en heeft alles wat die versie heeft, aangevuld met onder meer 360-graden camera, elektrische achterklep, donkere achterruiten, elektrisch verstelbare bestuurders- en passagiersstoel en geïntegreerde navigatie. De Premium is de meest complete versie. Hij is er vanaf € 74.995,- en heeft een elektrisch bedienbaar panoramadak, lederen bekleding, stuur-, stoel en achterbankverwarming en een audio-installatie met tien luidsprekers van Harman/Kardon.

Op enkele praktische accessoires na, zijn er geen opties leverbaar; ook metaallak is standaard. Voor avonturiers is er een accessoires-pakket. Een laadvloer verlenger, een comfortabele tweepersoonsmatras en raamverduistering zorgen er samen met praktische opbergmogelijkheden voor dat de Forester in is om te toveren in een slaapplek. Inderdaad, een hotel op wielen.

Elke nieuwe Subaru, en dus ook de nieuwe Forester, wordt standaard geleverd met Safe8: acht jaar volledige garantie zonder kilometerbeperking.