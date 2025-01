Subaru onthult nieuwe Forester

De volledig nieuw ontwikkelde generatie van de Subaru Forester valt op door een expressief design dat robuustheid en onverschrokkenheid uitstraalt. Typisch Subaru is het oog voor functionaliteit en praktische details, zoals het grote glasoppervlak dat zorgt voor goed zicht rondom, en de ruime toegang tot zowel de zitplaatsen als de bagageruimte.

De nieuwe Forester is gebouwd op het Subaru Global Platform (SGP), dat is doorontwikkeld om een grotere torsiestijfheid te bieden. Dit resulteert in goede rijeigenschappen en verbeterd comfort, dat wordt versterkt door de geluidsisolatie. Deze isolatie vermindert rijgeluiden met maar liefst 39%.

Ook het interieur van de Forester is geheel vernieuwd. Zo hebben de ingenieurs van Subaru veel energie gestoken in het bedieningsgemak en de praktische eigenschappen, door bijvoorbeeld een nieuw display voor het multimediasysteem in het dashboard te plaatsen dat door zijn toegenomen formaat eenvoudiger in het gebruik is.

Ook werd Subaru's EyeSight Driver Assist gedurende de ontwikkeling van de nieuwe Forester verbeterd en aangevuld met nieuwe functies, zoals de groothoek monoculaire camera en nieuwe voorradar. Daarmee zijn de herkenningsprestaties van het systeem verbeterd. Een andere nieuwe functie is het Emergency Driving Stop System, waarmee het risico op een ongeval wordt teruggebracht wanneer de bestuurder niet meer in staat is om het voertuig te bedienen (bijvoorbeeld door een medische noodsituatie). De nieuwe Subaru Forester is door de onafhankelijke veiligheidsonderzoeksinstelling EuroNCAP bekroond met het maximum van vijf sterren.

First Edition

Op de stand in Brussel presenteert Subaru Benelux twee exemplaren van de nieuwe Forester. Aanvankelijk wordt het nieuwe model uitsluitend aangeboden als First Edition, waarbij de standaarduitrusting is aangevuld met accessoires ter waarde van ruim 1.800 euro: een mattenset, een beschermmat voor de kofferruimte en aluminium beschermlijsten op de dorpels en in de voor- en achterbumper. De tweede Forester op de stand is ingericht als Subaru Hotel. Hij is voorzien van tal van kampeeraccessoires en een slaapplaats voor twee personen. In de loop van 2025 worden drie uitrustingsniveaus aan het aanbod toegevoegd, de prijs van de Forester First Edition bedraagt € 72.930,-.