Subaru Trailseeker

Subaru onthult Trailseeker

18 april 2025 - Ter gelegenheid van de New York International Auto Show heeft Subaru de Trailseeker onthuld. De nieuwste toevoeging aan het Subaru-gamma is de tweede elektrische auto die door het Japanse merk is ontwikkeld en behoudt het symmetrische vierwielaandrijvingssysteem van het merk naast de veiligheidsvoorzieningen. De naam Trailseeker is ontwikkeld om de aanleg van de nieuwe SUV voor elk terrein te benadrukken, met 21 cm bodemvrijheid en veel ruimte voor passagiers en bagage.