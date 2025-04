Subaru onderscheiden door IIHS voor veiligheid

De Solterra en Forester, alsook de niet in Europa leverbare Ascent, doorstaan de nieuwe en steeds strengere IIHS-tests, zowel voor de veiligheid van de bestuurder als van de passagiers. De onderscheidingen tonen aan dat Subaru auto's aanbiedt met goede ondersteuning voor de veiligheid van passagiers.

Het IIHS is een Amerikaanse non-profitorganisatie, gefinancierd door verzekeringsmaatschappijen, met als doel het aantal verkeersongevallen en slachtoffers te verminderen. De IIHS-tests beoordelen twee belangrijke aspecten van veiligheid: de botsbestendigheid (hoe goed een voertuig zijn inzittenden beschermt bij een ongeval) en de preventie en vermindering van ongevallen (technologieën die een botsing kunnen voorkomen of de impact ervan kunnen beperken). Voertuigen die de beste resultaten behalen in deze tests komen in aanmerking voor de TOP SAFETY PICK-award. Deze onderscheidingen identificeren jaarlijks de veiligste voertuigen in diverse categorieen.

Voor de 2025-tests moeten voertuigen een beoordeling van "acceptabel" krijgen in de vernieuwde test om in aanmerking te komen voor de TOP SAFETY PICK, terwijl een beoordeling van "goed" vereist is voor de TOP SAFETY PICK+. De aangepaste frontale overlapbotstest van het IIHS bevat nu een extra dummy op de achterbank om de veiligheid van achterpassagiers beter te beoordelen.