Renault Filante verbreekt record

Een van de doelen die Renault zichzelf aan het begin van 2025 stelde, was om met een elektrische auto meer dan 1.000 km af te leggen, met een batterij ner dezelfde capaciteit als die van de Scenic, bij realistische snelwegsnelheden en zonder te stoppen om op te laden. De eerste poging stond gepland in oktober, maar werd op het laatste moment geannuleerd vanwege slecht weer. Uiteindelijk lukte het op 18 december op het UTAC-testcircuit in Marokko.

Als het enige doel was geweest om de grootste afstand tussen twee oplaadbeurten te halen, hadden de ontwerpers simpelweg een grotere batterij kunnen monteren of de auto laten rijden in eco-modus met een gemiddelde snelheid van 30 km/u. Maar Renault wilde veel méér: voor dit efficiëntierecord werd de Filante Record 2025 voorzien van een standaard batterij (87 kWh, zoals in de Scenic E-Tech electric) en kregen de coureurs de opdracht om gemiddeld meer dan 110 km/u te rijden. Het doel: meer dan 1.000 km afleggen in minder dan 10 uur - inclusief technische stops en wisselingen van bestuurders. Om dat doel te bereiken moest alles uit de kast worden gehaald op het gebied van efficiëntie: optimale aerodynamica, minimaal gewicht en slimme materiaalkeuze.

Met zijn unieke ultravioletblauwe kleur brengt de Filante Record 2025 een eerbetoon aan de recordbrekende 40 CV uit 1925 - precies 100 jaar geleden. Ook is er een duidelijke knipoog naar de Étoile Filante uit 1956. Tegelijk zijn er kenmerken uit de luchtvaart in verwerkt. De beschermende koepel over de cockpit doet denken aan een straaljager en de zitpositie is geïnspireerd op Formule 1-auto's.

De Renault Filante Record 2025 is een rijdend laboratorium dat een aantal innovaties voor het eerst toont:

Volledig elektronische stuur- en remsystemen (steer-by-wire en brake-by-wire) die nieuwe ontwerpvrijheid bieden en gewicht besparen

Uitgebreid gebruik van ultralichte materialen zoals koolstofvezel, aluminiumlegeringen en 3D-geprint Scalmalloy

Geoptimaliseerde vormen en patronen, zodat materiaal alleen wordt gebruikt waar dat nodig is

Speciaal ontwikkelde Michelin-banden met lage rolweerstand en aerodynamische eigenschappen

De ontwerpkeuzes, technologie en prestaties van de Renault Filante Record 2025 gaan veel verder dan een puur technisch experiment: de lessen uit dit project zullen worden toegepast bij de ontwikkeling van toekomstige elektrische modellen. Auto's die nog efficiënter zijn, beter aansluiten op echte gebruikssituaties - zelfs bij langdurige ritten op hoge snelheid.