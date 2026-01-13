Renault onthult Filante

De naam Filante verwijst op twee manieren naar het erfgoed van Renault. Allereerst naar de Étoile Filante, het prototype dat in 1956 op de zoutvlaktes van Bonneville meerdere wereldsnelheidsrecords brak. In 2025 gebruikte Renault deze historische naam opnieuw voor zijn elektrische conceptcar: Renault Filante Record 2025. Met zijn gestroomlijnde, sterk door de luchtvaart geïnspireerde ontwerp vestigde dit model in december een nieuw efficiëntierecord.

Daarnaast verwijst Filante naar een minder bekend hoofdstuk uit de geschiedenis van Renault. In de jaren dertig werd de ster (étoile in het Frans) gebruikt als onderscheidend kenmerk voor de meest luxueuze uitvoeringen van het merk. Deze modellen stonden symbool voor Renaults meest prestigieuze voertuigen en waren bedoeld om Franse expertise te etaleren bij een internationaal en elitair publiek. Door dit symbool opnieuw te introduceren, benadrukt Renault Filante zijn band met een premiumerfgoed dat mede de identiteit van het merk heeft gevormd.

De nieuwe Filante wordt gebouwd in Zuid-Korea, in de fabriek van Busan, en staat symbool voor de industriële en technologische expertise van Renault Korea. Het model is ontworpen en afgestemd op de lokale verwachtingen, zowel qua design als rijbeleving. Gepositioneerd in het E-segment belichaamt Renault Filante tegelijk Renaults wereldwijde opwaardering van het gamma en vormt hij tegelijk een waardevolle aanvulling op het aanbod in Zuid-Korea. In deze regio vertegenwoordigen de D- en E-segmenten samen een marktaandeel van 51,6% (-1,4% ten opzichte van 2024). Het E-segment alleen is goed voor 26,2%, waarvan circa 16% uit SUV's bestaat.

Game Plan 2027

De Renault Filante vormt een belangrijk onderdeel van het strategische International Game Plan 2027, dat gericht is op winstgevende groei buiten Europa. Tussen nu en 2027 lanceert Renault acht nieuwe modellen buiten Europa, waaronder vijf in de C- en D-segmenten, om het merk te positioneren in de meest waardevolle marktsegmenten. De ambitie is dat tegen die tijd één op de drie verkopen buiten Europa een hybride of elektrisch voertuig betreft.

Binnen dit plan neemt de Renault Filante een centrale plaats in, naast modellen als Kardian, Duster, Boreal en Koleos. Als het absolute topmodel van het modellengamma speelt deze flamboyante en gedurfde crossover in op de behoeften van markten in Zuid-Korea, de Golfstaten en diverse landen in Latijns-Amerika.

De uitrol van Renault Filante start in maart 2026 in Zuid-Korea, gevolgd door een geleidelijke introductie in delen van Latijns-Amerika (waaronder Colombia, Chili en Uruguay). Begin 2027 volgt een introductie in de Golfstaten.