Renault Clio nu bij de dealer

Tegelijk met de showroomintroductie is ook de landelijke campagne van start gegaan. De Renault Clio is vanaf deze week te zien in een nieuwe televisiereclame en diverse online uitingen. De campagne benadrukt de technologie, het design én het rijplezier van de nieuwe Clio. Bekijk hier de commercial van de nieuwe Renault Clio.

Vanaf deze week worden bij Renault dealers in heel Nederland introductie-evenementen georganiseerd. Bezoekers kunnen de nieuwe Clio bekijken, ervaren en proefrijden. Vaak zijn er ook aanvullende activiteiten.

In het bijzonder trekken de dealers uit de noordelijke regio de aandacht met een groots opgezette Clio Experience Day op 25 januari vanaf 11.30u. Na optionele puzzelritten vanaf Terwolde Zwolle en ABD Drachten wordt op het iconische TT Circuit in Assen een echte recordpoging gedaan voor de langste Clio parade ooit. Daaromheen worden ook nog weer leuke activiteiten georganiseerd in de paddock en bezoekers kunnen deelnemen aan rijproeven met de nieuwe Clio. Eigenaren van een Renault Clio kunnen zich hier aanmelden voor deelname aan de recordpoging met hun eigen Clio.

De zesde generatie van de Renault Clio heeft een opvallend nieuw front, full LED-verlichting, een digitaal interieur en nieuwe materialen. De nieuwe Clio is leverbaar met een 1,2-liter TCe 115-benzinemotor of als full hybrid E-Tech met 116 kW (160 pk). De prijzen beginnen bij € 26.990,-.