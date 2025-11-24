Renault maakt prijzen Clio VI bekend

De Evolution uitvoering is uitgerust met Adaptieve cruisecontrol, Advanced Driver Attention Alert, een elektronische parkeerrem, 10,1-inch centraal display met smartphone-integratie, My Safety Switch, dashboard met textielafwerking, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, airconditioning en parkeersensoren achter.

De Techno uitvoering voegt daar onder meer het volgende aan toe: openR link infotainmentsysteem met ingebouwde Google-services (Google Maps, Google Assistant, Google Play), automatische airconditioning, donkergetinte achterste ruiten, elektrochromatische binnenspiegel, middenarmsteun vóór, led-sfeerverlichting, MULTI-SENSE-instellingen, handsfree keycard, inductielader voor smartphones, automatisch inklapbare buitenspiegels, lichtmetalen 16-inchwielen, achteruitrijcamera, automatische grootlichtassistent, automatische ruitenwissers en zes luidsprekers.

Topuitvoering Esprit Alpine biedt sportieve accenten en alcantara bekleding met specifiek stiksel, aluminium pedalen, in hoogte verstelbare passagiersstoel, van achter verlicht logo, diamantgeslepen lichtmetalen 18-inchwielen met donkere lak, Clio logo's in Dark Chrome, grille met blauwe accenten, leisteengrijze inzetten in de bumpers, intelligente adaptieve cruise control, parkeerhulp vóór en opzij, dodehoekwaarschuwing, waarschuwing voor onveilig openen van de deuren, achteruitrijwaarschuwing bij kruisend verkeer en automatische noodremfunctie bij achteruitrijden.

De nieuwe Clio is leverbaar met keuze uit twee aandrijflijnen: