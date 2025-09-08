Renault introduceert 6e generatie Clio

De nieuwe Renault Clio is op alle fronten naar een hoger plan getild, ook als het gaat om de aandrijflijnen. Meer dan voorheen positioneert hij zich als het meest efficiënte model binnen het hybride-aanbod van Renault, dat een aanvulling vormt op het elektrische gamma. De Clio heeft een nieuwe full hybrid E-Tech-aandrijflijn met 118 kW (160 pk), die niet alleen krachtiger is, maar ook relatief efficiënt. De nieuwe Clio stoot 89 g CO2/km uit en heeft een gecombineerd brandstofverbruik van 3,9 l/100 km. Daarmee levert hij een brandstofbesparing tot 40% op ten opzichte van een traditionele benzinemotor. De nieuwe Clio biedt daarnaast een vernieuwde aandrijflijn (benzine met 85 kW (115 pk)), met verbeterde prestaties én efficiëntie.

In het interieur is veel aandacht besteed aan de afwerking en materiaalkeuze. Er zijn gerecyclede materialen toegepast en het model beschikt over een dubbel V-vormig scherm met het OpenR Link-multimediasysteem inclusief Google built-in vanaf de techno-uitvoering. Samen met een scala aan technologische functies en tot 29 rijhulpsystemen (ADAS) groeit de Clio door naar het niveau van een hoger segment.

Afmetingen en ruimte

De proporties zijn grondig herzien: met een langere motorkap, een wielbasis die is vergroot tot 2,59 meter (een toename van 8 mm) en een opvallend dynamische daklijn, die doet denken aan die van een ultra-compacte coupé. Daarmee herschrijft de Clio de regels binnen zijn segment. De vormgeving wordt versterkt door een sharkfin-antenne en een geïntegreerde achterspoiler. De nieuwe Clio is gegroeid ten opzichte van de vorige generatie. De lengte nam toe van 4,05 tot 4,12 meter (+67 mm), met verlengde overhangen. De breedte groeide van 1,73 tot 1,77 meter (+39 mm). De hoogte bleef bescheiden en bedraagt nu 1,45 meter (+11 mm).

Het nieuwe front oogt uiterst expressief, met karakterlijnen op de motorkap die samenkomen bij een prominente grille, afgewerkt met diamantvormige accenten. De nieuwe lichtsignatuur - met grote dagrijverlichting die verwijst naar de diamantvorm van het Renault logo - versterkt dit karakter. De projectorkoplampen, geplaatst in een zwarte behuizing als in een vitrine, zorgen voor een vastberaden blik.

Het gestroomlijnde silhouet komt tot leven door een afwisseling van holle en bolle vormen, gecombineerd met strakke spanningslijnen die het licht vangen. Hierdoor ontstaat een frisse, levendige uitstraling en een opvallende dynamische spanning. Zwarte wielkastranden - standaard op alle uitvoeringen, met een matte afwerking voor de instapversie en glanzend bij de hogere uitrustingsniveaus - versterken het sportieve karakter van de nieuwe Clio. In combinatie met 18-inch lichtmetalen wielen (afhankelijk van de uitvoering) en de toegenomen breedte ontstaat een krachtige visuele aanwezigheid op de weg.

Bepaalde Clio kenmerken zijn behouden gebleven, zoals de elegant weggewerkte deurgrepen in de achterportieren. Tegelijkertijd is de lijn rond de achterste zijruiten verfijnd. Deze loopt schuin omhoog naar achteren toe, wat zorgt voor een versnellend profiel. Daarnaast is de Clio de enige auto in zijn segment zonder zichtbare raamrubbers. Dankzij de sterk aflopende achterruit en de krachtige lijn van de achterklep krijgt de nieuwe Clio een uitgesproken atletisch, bijna gespierd uiterlijk. Dat wordt versterkt door vier achterlichten die zijn geïnspireerd op sportauto's.

De nieuwe Renault Clio is leverbaar in zeven carrosseriekleuren, waarvan twee nieuw zijn: rouge absolu (met gekleurde laklaag) en vert absolu. De overige kleuren zijn blanc glacier, gris rafale, gris schiste, noir étoilé en bleu iron.

Interieur

Aan passagierszijde is het dashboard (afhankelijk van de uitvoering) bekleed met textiel, met geïntegreerde sfeerverlichting. Daarbij is er keuze uit 48 verschillende kleuren. Witte verlichting is bovendien verwerkt in de interieurpanelen van de portieren. In topuitvoering esprit Alpine is het textiel vervangen door Alcantara. Rond de ventilatieroosters is een innovatieve verftechniek toegepast, waarbij een gekleurd chromen verloop zorgt voor een technisch ogende, gebrande metaaltint.

Het dashboard is (afhankelijk van de uitvoering) uitgerust met een dubbel V-vormig scherm van 10,1 inch, waarbij het centrale display naar de bestuurder is gericht. Het compacte stuurwiel, afkomstig uit modellen uit een hogere klasse, biedt niet alleen een hoogwaardige uitstraling, maar ook functionele voordelen. Zo is het maximale aantal omwentelingen van het stuur teruggebracht van 3,3 naar 2,6. In het stuur is bovendien de MULTI-SENSE-knop geïntegreerd, waarmee gekozen kan worden tussen verschillende rijmodi. Elke modus is gekoppeld aan een specifieke sfeer van de interieurverlichting. De compleet nieuwe stoelen zijn ontworpen voor een dynamische zitpositie en maakt gebruik van gerecyclede materialen, met een herhalend patroon en contrasterende sierstiksels (afhankelijk van de uitvoering).

Opbergruimtes

De nieuwe Renault Clio biedt plaats aan vijf inzittenden en is nu uitgerust met nieuwe opbergoplossingen. In de middenconsole bevindt zich een afsluitbaar opbergvak met een soepel scharnierend deksel, vergelijkbaar met een tablethoes (afhankelijk van de uitvoering). Voorin zijn twee USB-C-aansluitingen aanwezig, aangevuld met een inductielader (afhankelijk van de uitvoering). Achterin is een 12V-aansluiting geplaatst, bijvoorbeeld voor een USB-adapter of koelbox.

De bagageruimte biedt een inhoud tot 391 liter (afhankelijk van de aandrijflijn) en heeft een laaddrempel die 40 mm lager is dan bij de vorige generatie. De knop om de bagageklep te openen is direct in de klep geïntegreerd.

In de uitvoering esprit Alpine bestaat de nieuwe Renault Clio voor meer dan 33,7% uit materialen met een lage milieubelasting (waarvan 24% gerecycled materiaal, plus reststromen en snijafval). De full hybrid E-Tech esprit Alpine is bovendien voor meer dan 85% recyclebaar. Het dashboard bestaat voor minimaal 50% uit gerecycled polypropyleen (middenconsole 39%). De energieabsorber in de bumper is volledig vervaardigd van gerecycled kunststof. Daarnaast is minstens 50% van het aluminium in de 18-inch lichtmetalen wielen van de esprit Alpine afkomstig van gerecycled materiaal.

Aandrijflijnen

De full hybrid E-Tech 160 pk-aandrijflijn is het topmodel van de zesde generatie Clio. De sprint van 0 naar 100 km/u verloopt in 8,3 seconden, één seconde sneller dan de vorige generatie. De CO2-uitstoot bedraagt 89 g/km, met een gecombineerd verbruik van 3,9 l/100 km - lager dan dat van de full hybrid E-Tech 145 pk-aandrijflijn en tot 40% minder dan een conventionele benzinemotor. De gepatenteerde Renault-technologie combineert een 1,8-liter viercilinder benzinemotor met directe injectie in Atkinson-cyclus, twee elektromotoren die worden gevoed door een 1,4 kWh-batterij met nieuw koelsysteem en een intelligente multimode transmissie zonder koppeling en met speciaal afgestemde overbrengingsverhoudingen.

De transmissie van de full hybrid E-Tech 160 pk-aandrijflijn is verrijkt met technologie uit de Formule 1 en combineert twee overbrengingsverhoudingen voor de elektromotor met vier voor de brandstofmotor. Dankzij de vijftien mogelijke combinaties die hieruit ontstaan, zijn rijplezier, brandstofverbruik en COâ''-uitstoot optimaal op elkaar afgestemd. Het systeem kiest automatisch de juiste modus van de full hybrid E-Tech-aandrijflijn. De nieuwe Clio biedt daarnaast keuze uit vier rijmodi, die de afstemming van aandrijflijn en stuurondersteuning aanpassen.

De instapversie van de nieuwe Renault Clio is uitgerust met een 1,2-liter driecilinder TCe-motor met 85 kW (115 pk) - een aanzienlijke vermogenswinst ten opzichte van de vorige generatie. Deze motor is leverbaar met een handgeschakelde versnellingsbak.

Uitrusting

Het alles-in-één OpenR Link-infotainmentsysteem met Google built-in, dataverbindingen en uitgebreide connectiviteitsopties biedt een gebruikerservaring die vergelijkbaar is met die van de duurdere modellen van Renault. Daarnaast ondersteunt het systeem connected onderhoud en over-the-air software-updates. Het aanbod omvat bovendien 29 rijhulpsystemen (ADAS), aangevuld met Safety Score en Safety Coach, waarmee de Clio een uitzonderlijk compleet technologiepakket biedt.

Het OpenR Link-multimediasysteem bestaat uit twee 10-inch schermen, waarvan het centrale display naar de bestuurder is gericht. Het biedt een uitgebreid pakket aan connected infotainmentdiensten. Daaronder Google Maps, Google Assistant (waarmee ook bepaalde voertuigfuncties zijn te bedienen) en Google Play, dat toegang geeft tot meer dan 100 apps. Tot de exclusieve partner-apps behoren onder meer 's werelds populairste radiozenders via Radioplayer for Renault, muziek-streaming-diensten zoals Spotify of Amazon Music, video-apps zoals Prime Video, premium abonnementsdiensten zoals HBO Max, het exclusieve muziekspel SongPop for Renault en de Vivaldi-internetbrowser.

Klanten krijgen nu 2 GB gratis data per maand gedurende drie jaar (of tot het einde van hun leasecontract via Mobilize Financial Services) om gebruik te maken van apps die zij via Google Play downloaden. Voor intensieve gebruikers is er een aanvullend dataplan beschikbaar. Omdat de apps en data rechtstreeks in het infotainmentsysteem van de auto zijn geïntegreerd, hoeven bestuurders hun smartphone (indien Android) onderweg niet te gebruiken.

Alle functies worden weergegeven op de twee 10-inch schermen, die voor alle uitvoeringen standaard zijn. Ze bieden draadloze smartphone-integratie via Android Auto en Apple CarPlay. Daarnaast is er, afhankelijk van de uitvoering, een draadloze oplader in de middenconsole geïntegreerd.

Het optionele Harman Kardon-audiosysteem biedt vijf geluidswerelden, ontwikkeld in samenwerking met Jean-Michel Jarre: Studio, Podcast, Concert, Immersion en Club. Het systeem beschikt over tien kanalen met een totaal vermogen van 410 watt.