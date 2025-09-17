Omoda en Jaecoo van start in Nederland

De Jaecoo 7 SHS is vanaf €37.900 verkrijgbaar en topmodel Omoda 9 SHS staat voor €52.900 op de oprit. Beide modellen zijn niet elektrisch, maar beschikken wel over het Super Hybrid System (SHS). Kern van SHS is de vijfde generatie 1.5T DGI-hybride motor, gekoppeld aan een generator in de Super Electric Hybrid DHT-transmissie. Er is zeven jaar garantie (tot 150.000 kilometer) en een eigen after sales service.

De PHEV's zijn nu dan ook al verkrijgbaar op vijftien locaties: Auto Berkelaar (Mijdrecht), Ursem Barten (Amsterdam), Bochane (Almere, Eindhoven, Tilburg en Apeldoorn), Haaima (Leeuwarden), Virena (Assen en Emmen), Wassink (Arnhem en Venlo), Auto Versteeg Buurman (Barneveld), Wittebrug (Zoetermeer) en Dekker Autogroep (Zwaag en Alkmaar). Daarnaast vinden er gesprekken plaats met andere dealers om voor het einde van 2025 landelijke dekking te realiseren.

Voor het einde van dit jaar wordt het gamma van Omoda & Jaecoo in Nederland uitgebreid met twee nieuwe modellen. Omoda & Jaecoo is in Nederland partner van Allianz (verzekeringen en serviceprogramma's), BNP Paribas Personal Finance Nederland (financieringen) en Ayvens (lease).