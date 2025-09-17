 17 september 2025

Omoda en Jaecoo

Omoda en Jaecoo van start in Nederland

17 september 2025 - In Amsterdam is het officiële startschot gegeven waarmee de entree van automerk Omoda & Jaecoo op de Nederlandse markt een feit is. Wereldwijd is het uitgegroeid tot de snelst groeiende autoproducent in de Fortune Global 500. Meer dan 17 miljoen mensen in 120 verschillende landen en regio's hebben de afgelopen jaren voor een auto van moederbedrijf Chery gekozen. 5 miljoen daarvan zijn er geëxporteerd, waardoor Chery al 22 jaar op rij de grootste auto-exporteur van China is.

De Jaecoo 7 SHS is vanaf €37.900 verkrijgbaar en topmodel Omoda 9 SHS staat voor €52.900 op de oprit. Beide modellen zijn niet elektrisch, maar beschikken wel over het Super Hybrid System (SHS). Kern van SHS is de vijfde generatie 1.5T DGI-hybride motor, gekoppeld aan een generator in de Super Electric Hybrid DHT-transmissie. Er is zeven jaar garantie (tot 150.000 kilometer) en een eigen after sales service.

De PHEV's zijn nu dan ook al verkrijgbaar op vijftien locaties: Auto Berkelaar (Mijdrecht), Ursem Barten (Amsterdam), Bochane (Almere, Eindhoven, Tilburg en Apeldoorn), Haaima (Leeuwarden), Virena (Assen en Emmen), Wassink (Arnhem en Venlo), Auto Versteeg Buurman (Barneveld), Wittebrug (Zoetermeer) en Dekker Autogroep (Zwaag en Alkmaar). Daarnaast vinden er gesprekken plaats met andere dealers om voor het einde van 2025 landelijke dekking te realiseren.

Voor het einde van dit jaar wordt het gamma van Omoda & Jaecoo in Nederland uitgebreid met twee nieuwe modellen. Omoda & Jaecoo is in Nederland partner van Allianz (verzekeringen en serviceprogramma's), BNP Paribas Personal Finance Nederland (financieringen) en Ayvens (lease).