Microlino komt naar Nederland

Als mobiliteitsaanbieder heeft Louwman de ambitie om mensen te ontzorgen met duurzame en veelzijdige mobiliteitsoplossingen voor alle generaties. Oplossingen om de Nederlandse stedelijke gebieden beter bereikbaar te houden, passen hier naadloos in en de tweezits Microlino is daarmee een logische aanvulling op het portfolio van Louwman. Eric Louwman, President Louwman Group: "Wij zijn zeer verheugd om met Microlino een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de stedelijke mobiliteit. Dit fantastische nieuwe merk past in onze 'Mobility for Life' doelstelling die onze klanten duurzame flexibele mobiliteit biedt op ieder moment van de dag".

Oliver en Merlin Ouboter, Directie Micro Mobility, onderschrijven de doelstellingen van Louwman. "Onze Microlino beantwoordt de klantwens en biedt individuele mobiliteit op een duurzame en comfortabele manier. Wij zijn zeer verheugd dat de twee familiebedrijven elkaar hebben gevonden en kijken uit naar de verdere groei van onze samenwerking".

De Microlino, geïnspireerd op de bubbelauto's uit de jaren vijftig, is een elektrische microcar gemaakt door pionier Micro Mobility en is van origine afkomstig uit Zwitserland. De Microlino is geïnspireerd op de voordelen van een scooter en het comfort van een auto. Het is bedacht als een betaalbare oplossing voor stedelijke mobiliteit. De microcar biedt ruimte aan twee personen en heeft een bagageruimte van 220 liter.