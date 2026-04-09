Linktour komt naar Nederland

Het modellengamma van Linktour bestaat uit twee varianten: de Alumi L6e (45 km/h), die zonder autorijbewijs bestuurd mag worden, en de Alumi Elite L7e (tot 90 km/h), bedoeld voor stads- en regionaal verkeer. De modellen verschillen alleen in aandrijving; de lengte van 2,685 meter, de wielbasis van 1,8 meter, de 50/50-gewichtsverdeling en de laadruimte van 310 liter zijn identiek.

De Alumi L6 en Alumi Elite L7 onderscheiden zich van andere aanbieders in het segment door een lichtgewicht aluminium veiligheidscel. Daarnaast biedt de Lintour een actieradius tot 180 km (WMTC), diverse connectiviteit-sfuncties, standaard stuurbekrachtiging en airco, een eigen app en infotainment met Apple CarPlay en Android Auto.

De L6 is verkrijgbaar vanaf € 10.490 en de L7 vanaf € 14.990 (incl. BTW en afleveringskosten). De modellen worden geleverd met drie jaar garantie op het voertuig en vijf jaar op de batterij.

De distributie in de Benelux is in handen van Urban Mobility Group, een bestaande naam in brommobielen en elektrische mobiliteit, met onder meer merken als Ligier en VOK Cargo Bikes. Linktour zal vanaf eind mei via het netwerk van UMG, dat bestaat uit zo'n 50 dealers in de Benelux, beschikbaar zijn.