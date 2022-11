Lancia vindt zichzelf opnieuw uit

In de 116-jarige historie van het merk zijn er zeven Lancia-logo's geweest. Nu doet een nieuw logo zijn intrede: het is het symbool voor het nieuwe Lancia-tijdperk en markeert de stap naar elektrische mobiliteit. Het nieuwe logo is te zien op de nieuwe Ypsilon, op het nieuwe vlaggenschip en op de nieuwe Delta. Het logo is een integraal onderdeel van de nieuwe bedrijfsidentiteit, die ook zal worden uitgedragen door de Europese dealers. Alle visuele uitingen worden begin 2024 vernieuwd, net als de communicatie-activiteiten online en offline.

Het nieuwe logo is met name geïnspireerd op het logo uit 1957, dat werd geïntroduceerd op de Lancia Flaminia. Het nieuwe logo heeft een klassieke esthetiek, waarbij eenvoudige en pure elementen samenkomen met precisie in kleur, materialen en afwerking. Het logo is gemaakt van aluminium en een uitdrukking van de nieuwe visuele kenmerken van het merk. Ook de Lancia-letters zijn vernieuwd met een origineel font dat is geïnspireerd op de hoogwaardige Italiaanse mode die nauw verbonden is met de historie van het merk.

Lancia Pu+Ra Design, de nieuwe designtaal

De nieuwe en duurzame designtaal van het merk luistert naar de naam Lancia Pu+Ra Design, een samenvoeging van de woorden 'puur' en 'radicaal'. Hierbij komen de vormen van de Aurelia en Flaminia terug in de toekomstige Lancia-modellen, gecombineerd met moderne kenmerken van radicaliteit en eenvoud. Meubelstukken, architectuur en mode vormen eveneens een inspiratiebron en dat geldt ook voor de sportieve historie van het merk, zoals belichaamt door de beroemde Stratos en Delta.

Met Lancia Pu+Ra Design wordt het volumineuze uiterlijk van de nieuwe modellen gecreëerd door middel van opvolgende lagen en het toevoegen van al dan niet met elkaar kruisende iconische vormen zoals de cirkel, rechthoek en driehoek. Dat alles wordt gecombineerd met eclectische details.

Voor het interieur put Lancia Pu+Ra Design inspiratie uit Italiaanse meubelstukken. Op deze manier creëert Lancia een ruimte dankzij de combinatie van eenvoudige geometrie met een radicaal perspectief. De bestuurder stapt in een ruimte die hetzelfde huiselijke gevoel op moet roepen als verfijnde Italiaanse huiskamers. Het geheel wordt verder verrijkt door 'kleurblokken' en de keuze voor verfijnde en duurzame materialen.

Lancia Pu+Ra Zero

De Lancia Pu+Ra Zero is een driedimensionaal manifest dat de essentie van het nieuwe Lancia-design in één vorm samenvat. Het is een visie op hoe de nieuwe Ypsilon, het nieuwe vlaggenschip en de nieuwe Delta eruit zullen zien. Met een combinatie van design, kunst en innovatie is dit sculptuur de eerste uiting van het concept 'progressief klassiek'.

De voorzijde van de Lancia Pu+Ra Zero toont een nieuwe interpretatie van de historische Lancia-grille, de 'calice', die nu met drie lichtstralen is gericht op de toekomst. De technologische 'calice' heeft een unieke identiteit en is te zien op alle drie de nieuwe Lancia-modellen, waardoor zij zowel overdag als in het donker direct herkenbaar zijn.

Boven de 'calice' zijn de nieuwe Lancia-letters te vinden. Deze dubbele signatuur siert de voorzijde van alle drie de nieuwe Lancia-modellen: een 'calice van licht' die de merknaam als het ware omarmt en de grafische identiteit van de Lancia Renaissance duidelijk maakt.

De Lancia Pu+Ra Zero heeft zachte, vloeiende lijnen die doen denken aan het design van de Aurelia B20 en Flaminia, met een rond dak dat het interieur met licht vervult en met een speelse balans tussen exterieur en interieur. Aan de achterzijde springen de ronde achterlichten er letterlijk uit. Ze verwijzen naar de Stratos en zijn op de nieuwe Ypsilon te zien, met de nieuwe Lancia-letters tussen de koplampen. Tot slot valt aan de zijkant het nieuwe logo op.

De Lancia Pu+Ra Zero is uitgevoerd in Micalized Blue, met subtiele nuances die spelen met het licht. Op en top Italiaanse elegantie, vloeibaarheid en lichtheid.

Lancia Renaissance stappenplan

Lancia Renaissance is een tienjarig strategisch plan dat een introductie van drie nieuwe modellen omvat. Vanaf 2024 wordt iedere twee jaar een nieuw model geïntroduceerd, om uiteindelijk Lancia in 50% van de marktsegmenten vertegenwoordigd te hebben. Het is een stappenplan in een hoog tempo, als onderdeel van het strategische plan Dare Forward van Stellantis. Dit tekent zich af in het elektrificatieproces, dat ervoor zorgt dat het merk Lancia alleen nog volledig elektrische personenauto's levert.

De andere pijler van Lancia Renaissance is duurzaamheid: in het interieur van de nieuwe Ypsilon bestaat 50% van de oppervlakken uit ecologische materialen. Bovendien wordt een efficiënte retailorganisatie opgezet met 100 nieuwe, exclusieve showrooms in Europa en ten minste 15% minder partners in Italië. Bovendien is de nieuwe organisatie maximaal gericht op online verkopen.