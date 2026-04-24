Jaecoo introduceert 8 SHS-P

De plug-in hybride aandrijflijn van de Jaecoo 8 SHS-P levert een systeemvermogen van 315 kW (428 pk) en accelereert van 0-100 km/u in 5,8 seconden. Tegelijkertijd biedt hij een volledig elektrische actieradius tot 134 kilometer en een totale actieradius van meer dan 1.000 kilometer.

De Jaecoo 8 SHS-P is ontworpen als veelzijdige SUV voor zowel lange afstanden als offroad-gebruik. Het design kenmerkt zich door een krachtige voorzijde met een 'watervalgrille' en full-LED-verlichting. Strakke lijnen, verzonken portiergrepen en 20-inch lichtmetalen velgen onderstrepen het moderne en premium karakter van de auto.

Ruimte en comfort

Er zijn twee 12,3-inch beeldschermen voor instrumentarium en infotainment. De SUV biedt plaats aan vijf of zeven inzittenden en beschikt over een bagageruimte tot 2.021 liter. Stoelen met verwarming, ventilatie en massage, een panoramisch schuifdak en een audiosysteem met veertien luidsprekers verhogen het comfort aan boord.

Het infotainmentsysteem wordt aangedreven door een Qualcomm 8155-processor. Functionaliteit zoals draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een camerasysteem en een augmented reality head-up display ondersteunen de bestuurder. Spraakbediening en app-connectiviteit maken bediening en voertuigbeheer eenvoudig, terwijl belangrijke rijinformatie direct op de voorruit wordt geprojecteerd.

Hybride-aandrijving

Het Super Hybrid System (SHS-P) combineert een 1.5 T-GDI benzinemotor met drie elektromotoren, een automatische 3DHT-transmissie en een 34,4 kWh-accu. Dit resulteert in een theoretisch verbruik vanaf 2,1 l/100 km (WLTP). Het aandrijfsysteem kan volledig elektrisch, hybride of regeneratief functioneren.

De accu ondersteunt AC-laden tot een vermogen van 6,6 kW en DC-snelladen tot 70 kW, waarbij opladen van 30 tot 80% zo'n 25 minuten duurt. Daarnaast is bidirectioneel laden (V2L) mogelijk, waarmee externe apparaten van stroom kunnen worden voorzien.