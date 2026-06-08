 8 juni 2026

Lynk Co 08

Lynk Co 08 als Business Edition

8 juni 2026 - Lynk & Co breidt het aanbod van de 08 uit met de introductie van de 08 Business Edition. Deze uitvoering biedt dezelfde basis als 08 Core-uitvoering, maar is dankzij een gunstiger fiscale positionering extra aantrekkelijk voor zakelijke rijders. De uitvoering is verkrijgbaar in twee kleuren: Sparkling Black en Crystal White.

De vanafprijs bedraagt € 49.990 voor de Business Edition. Voor zakelijke rijders resulteert de lagere fiscale waarde in een bijtelling vanaf € 327 per maand (afhankelijk van de tariefgroep).

Lynk Co

Belangrijkste kenmerken:

  • Dezelfde uitrusting als de Lynk & Co 08 Core
  • Verkrijgbaar in Sparkling Black en Crystal White
  • Vanafprijs van € 49.990
  • Bijtelling vanaf € 327 per maand

De Lynk & Co 08 Business Edition is per direct verkrijgbaar via de Lynk & Co-retailpartners in Nederland.