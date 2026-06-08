Lynk Co 08

Lynk Co 08 als Business Edition

8 juni 2026 - Lynk & Co breidt het aanbod van de 08 uit met de introductie van de 08 Business Edition. Deze uitvoering biedt dezelfde basis als 08 Core-uitvoering, maar is dankzij een gunstiger fiscale positionering extra aantrekkelijk voor zakelijke rijders. De uitvoering is verkrijgbaar in twee kleuren: Sparkling Black en Crystal White.