Lynk Co onthult Time to Shine

Met klassieke, brede GT-proporties meet het concept 4.780 mm in lengte, 2.000 mm in breedte en 1.330 mm in hoogte, met een wielbasis van 2.750 mm die zorgt voor een lage bouw. Het exterieur is geïnspireerd op het idee van 'gevormd door licht', met een halo-achtige reflectie die over de carrosserie loopt en oppervlakken die veranderen afhankelijk van perspectief en beweging. De lak, Apex Blue, heeft een vloeibaar-metalen effect met uitzonderlijke diepte. Spark Yellow-accenten verwijzen naar de race-ambities van het merk.

Het interieur combineert warmte met een nadruk op prestaties. Het 2+2-concept biedt een open en ruimtelijk gevoel, met een duidelijke focus op de bestuurder. Wit Digital Shimmer-leder creëert een lichte sfeer, terwijl technische details het karakter versterken. Achter de stoelen zorgt handmatig ingelegd Textreme 360-carbonfiber voor een sterrenachtig effect.

Een opvallend element is de fysieke Spark Yellow plus-knop op de middenconsole. Bij activatie schakelt de auto over naar prestatie-modus: de ophanging wordt 15 mm verlaagd, aerodynamische elementen schuiven uit en verlengen de auto met 100 mm, en een achtervleugel klapt uit. Tegelijkertijd verdwijnen displays om de nadruk volledig op de rijervaring te leggen. De GT-concept beschikt over achterwielaandrijving, een 2+2-configuratie en een AI-gestuurd digitaal chassis. Acceleratie van 0-100 km/u gebeurt in 2 seconden.

Het project werd geleid door het Zweedse designteam, in samenwerking met teams in Europa en China - een weerspiegeling van het internationale karakter en de Scandinavische roots van het merk.