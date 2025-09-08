5 EuroNCAP sterren voor Lynk Co 08

De Lynk & Co 08 combineert structurele integriteit met veiligheidssystemen, waaronder:

Volledige bescherming bij een botsing dankzij airbags vooraan, aan de zijkant, bij het bekken, in het midden en bij de knieën.

Automatische noodrem (AEB) voor voertuigen, voetgangers, fietsers en motorrijders.

Fietsersbescherming met een deurwaarschuwingssysteem en een actief motorkapmechanisme voor voetgangersveiligheid.

Lane Keeping Assist en Emergency Lane Keeping met camera- en radarondersteuning.

Geavanceerde eCall en Multi-Collision Brake, die secundaire botsingen na een ongeval voorkomen.

Vermoeidheids- en afleidingsdetectie via bestuurdersmonitoring.

Snelheidsassistentie die camera- en kaartinformatie combineert.

Samen met een stabiele passagiersruimte, goede whiplashbescherming en sterke resultaten voor kinderbescherming zorgden deze systemen voor het vijfsterrenresultaat.

In 2021 behaalde de Lynk & Co 01 vergelijkbare resultaten en zette zo de toon voor het eerste SUV-model van het merk. De Lynk & Co 02 werd in juli 2025 uitgeroepen tot de veiligste compacte SUV in zijn categorie, met de hoogste Euro NCAP-score ooit in dat segment.