 8 september 2025

Lynk Co 08

5 EuroNCAP sterren voor Lynk Co 08

8 september 2025 - De Lynk & Co 08 heeft vijf sterren behaald in de Euro NCAP veiligheidstesten van 2025. De Lynk & Co 08 doorstond de nieuwste Euro NCAP-tests, waaronder crashtesten, actieve veiligheidsfuncties en rijhulpsystemen. Het model scoorde sterk in alle categorieën: 90% voor bescherming van volwassenen, 87% voor kinderen, 78% voor kwetsbare weggebruikers en 81% voor Safety Assist.

De Lynk & Co 08 combineert structurele integriteit met veiligheidssystemen, waaronder:

Lynk Co
  • Volledige bescherming bij een botsing dankzij airbags vooraan, aan de zijkant, bij het bekken, in het midden en bij de knieën.
  • Automatische noodrem (AEB) voor voertuigen, voetgangers, fietsers en motorrijders.
  • Fietsersbescherming met een deurwaarschuwingssysteem en een actief motorkapmechanisme voor voetgangersveiligheid.
  • Lane Keeping Assist en Emergency Lane Keeping met camera- en radarondersteuning.
  • Geavanceerde eCall en Multi-Collision Brake, die secundaire botsingen na een ongeval voorkomen.
  • Vermoeidheids- en afleidingsdetectie via bestuurdersmonitoring.
  • Snelheidsassistentie die camera- en kaartinformatie combineert.

Samen met een stabiele passagiersruimte, goede whiplashbescherming en sterke resultaten voor kinderbescherming zorgden deze systemen voor het vijfsterrenresultaat.

In 2021 behaalde de Lynk & Co 01 vergelijkbare resultaten en zette zo de toon voor het eerste SUV-model van het merk. De Lynk & Co 02 werd in juli 2025 uitgeroepen tot de veiligste compacte SUV in zijn categorie, met de hoogste Euro NCAP-score ooit in dat segment.