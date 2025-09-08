Lynk Co 08
5 EuroNCAP sterren voor Lynk Co 08
8 september 2025 - De Lynk & Co 08 heeft vijf sterren behaald in de Euro NCAP veiligheidstesten van 2025. De Lynk & Co 08 doorstond de nieuwste Euro NCAP-tests, waaronder crashtesten, actieve veiligheidsfuncties en rijhulpsystemen. Het model scoorde sterk in alle categorieën: 90% voor bescherming van volwassenen, 87% voor kinderen, 78% voor kwetsbare weggebruikers en 81% voor Safety Assist.
De Lynk & Co 08 combineert structurele integriteit met veiligheidssystemen, waaronder:
- Volledige bescherming bij een botsing dankzij airbags vooraan, aan de zijkant, bij het bekken, in het midden en bij de knieën.
- Automatische noodrem (AEB) voor voertuigen, voetgangers, fietsers en motorrijders.
- Fietsersbescherming met een deurwaarschuwingssysteem en een actief motorkapmechanisme voor voetgangersveiligheid.
- Lane Keeping Assist en Emergency Lane Keeping met camera- en radarondersteuning.
- Geavanceerde eCall en Multi-Collision Brake, die secundaire botsingen na een ongeval voorkomen.
- Vermoeidheids- en afleidingsdetectie via bestuurdersmonitoring.
- Snelheidsassistentie die camera- en kaartinformatie combineert.
Samen met een stabiele passagiersruimte, goede whiplashbescherming en sterke resultaten voor kinderbescherming zorgden deze systemen voor het vijfsterrenresultaat.
In 2021 behaalde de Lynk & Co 01 vergelijkbare resultaten en zette zo de toon voor het eerste SUV-model van het merk. De Lynk & Co 02 werd in juli 2025 uitgeroepen tot de veiligste compacte SUV in zijn categorie, met de hoogste Euro NCAP-score ooit in dat segment.