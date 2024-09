Lynk Co 01

Lynk & Co vernieuwt 01

10 september 2024 - Lynk & Co vernieuwt de 01 voor modeljaar 2024. Het model is zowel aan de binnen- als buitenkant aangepast. Daarnaast beschikt het over een geheel nieuwe elektrische architectuur, chipset en infotainment technologie, evenals een volledig nieuw aandrijfconcept.