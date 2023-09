Lynk & Co introduceert private leasing

Met private leasing breidt Lynk & Co het bestaande aanbod van B2B-leasing, maandelijks opzegbare abonnementen, directe aankopen en de verkoop van gebruikte auto's uit. De private lease-optie wordt uitgerold in alle zeven landen waar het mobiliteitsbedrijf actief is: Zweden, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk en België. Lynk & Co heeft het lease-aanbod ontwikkeld in samenwerking met partner ALD Automotive | LeasePlan, een internationale speler op het gebied van mobiliteit.

"Door ons mobiliteitsaanbod voor consumenten uit te breiden zijn we daadwerkelijk in staat om waarde en duurzaamheid te combineren. Deze nieuwe competitieve optie zorgt ervoor dat consumenten toegang hebben tot onze premium auto's tegen een toegankelijke prijs. Daarnaast zorgt deze innovatieve aanpak ervoor dat we niet alleen tegemoetkomen in uiteenlopende budgetten, maar het onderstreept ook onze toewijding richting onze members en duurzaamheid.", stelt Alain Visser, CEO van Lynk & Co.

Voorheen was leasing exclusief beschikbaar voor bedrijven. Nu kunnen klanten door heel Europa langer van de 01 genieten. Met de lease-optie kunnen klanten hun mobiliteit afstemmen op hun persoonlijke behoeften en levensstijl. Met looptijden van 3, 4 of 5 jaar en afstandspakketten variërend van 10.000 tot 40.000 kilometer geeft Lynk & Co menigeen de vrijheid om te kiezen wat past.