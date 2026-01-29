Lynk & Co 08
Lynk & Co lanceert HowFar app
HowFar biedt een helder overzicht van de elektrisch afgelegde afstand. Gebruikers kunnen hun vooruitgang volgen, eerdere resultaten bekijken en meer inzicht krijgen in hun dagelijkse efficiëntie. Een speels competitie-element maakt het extra motiverend: bestuurders kunnen hun prestaties vergelijken met die van andere spelers van de Lynk & Co-community.
De Lynk & Co 08, die in mei 2025 in Europa werd gelanceerd, is de eerste plug-in hybride SUV in Europa met tot 200 km volledig elektrisch rijbereik (WLTP), gecombineerd met DC-snelladen. De 08 biedt meer dan 1.000 km totaal rijbereik, een premium design en een 5-sterren Euro NCAP-veiligheidsscore.
Met de campagne "The new 08. Limit Less" positioneert Lynk & Co de 08 als een toonaangevende plug-in hybride SUV voor mensen die met vertrouwen en vrijheid onderweg willen zijn.