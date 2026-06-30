Lynk Co toont 07 GT in China

Met zijn lage, sportieve uitstraling en shooting brake-silhouette biedt de Lynk & Co 07 GT de elegantie van een 'gran turismo' en dagelijkse functionaliteit. Het exterieur is geïnspireerd op de natuur en onderstreept het avontuurlijke, reisgerichte karakter van het model.

Binnenin heeft de Lynk & Co 07 GT een bestuurdersgericht interieur. De materialen, connectiviteit en bagageruimte combineren gemak met functionaliteit.

De nieuwe Lynk & Co 07 GT moet als sport-touringmodel nieuwe doelgroepen aanspreken. Net als alle Lynk & Co-modellen die in Europa worden verkocht, wordt het voertuig voorafgaand aan de geplande lancering in 2027 aangepast aan regionale regelgeving, marktvereisten en klantvoorkeuren.