Lynk Co past 02 aan voor 2027

Aan de buitenkant wordt het aanbod uitgebreid met de nieuwe carrosseriekleur 'Onyx Black'. Ook het interieur is aangepast. Microvezelafwerkingen op het dashboard en de deurpanelen zorgen voor een meer verfijnde en uitnodigende omgeving, terwijl een verbeterd ontwerp van de middenconsole slimmere opbergmogelijkheden biedt voor dagelijks gebruik. Opvallende gele veiligheidsgordels vormen een visueel accent.

Dankzij een snellere opstarttijd is de auto vrijwel onmiddellijk rijklaar, terwijl een gepersonaliseerde bestuurdersconfiguratie gebruikers in staat stelt hun voorkeuren in te stellen zodra ze plaatsnemen achter het stuur. Daarnaast is de bediening van het infotainmentsysteem geoptimaliseerd, zodat veelgebruikte functies, zoals de stuurverwarming, sneller en eenvoudiger toegankelijk zijn.

Met de speelse functie 'Hey Honk' kunnen bestuurders via de externe luidsprekers van de auto op een luchtige manier communiceren met hun omgeving. Daarbij kunnen verschillende geluiden worden afgespeeld, zoals 'Applause', 'Excuse Me' en 'Bye Bye'. Daarnaast maakt Game Link het mogelijk om, wanneer de auto geparkeerd staat, games te streamen naar het centrale display voor extra entertainment aan boord.