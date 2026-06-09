Audi introduceert nieuwe Q7

Voor het eerst bieden optionele elektrisch openende deuren meer comfort bij het in- en uitstappen. Omgevingssensoren beschermen daarbij tegen aanrijdingen; een obstakeldetectiesysteem stopt de deur als die niet volledig kan worden geopend. Een elektrisch soft-close-mechanisme zorgt ervoor dat de deuren automatisch zachtjes sluiten. De elektrische deuren kunnen gemakkelijk worden geopend en gesloten vanaf meerdere bedieningspunten en op afstand via de myAudi app.

Interieur

Binnenin worden passagiers verwelkomd in een ruim opgezette en moderne ambiance met vijf zitplaatsen en een bagageruimte van 670 liter die naar wens is uit te breiden tot 2.075 liter. De middenconsole is voorzien van sierlijsten en biedt naast extra grote bekerhouders ruimte om twee smartphones draadloos op te laden volgens de Qi 2.2-standaard.

De voorportieren worden optioneel van binnenuit verlicht door een in de bekleding geïntegreerde lichtbron. Contourverlichting in het dashboard en de portieren accentueert de breedte van het interieur. Indirecte verlichting onder het Audi MMI-panoramadisplay en in de middenconsole creëert een zwevend effect. Daarnaast is er de standaard dynamische interactieverlichting (IAL): een LED-lichtstrip die over de volledige breedte van het dashboard loopt en de interactie tussen de inzittenden en de auto ondersteunt. Het geheel wordt afgerond door het standaard passagiersdisplay en de nieuw ontworpen, elektrisch verstelbare ventilatieopeningen.

Het Audi MMI-panoramadisplay, met een gebogen vorm en OLED-technologie, bestaat uit de Audi virtual cockpit en het MMI-touchdisplay. Het passagiersdisplay met afleidingsvrije, dynamische privacy-modus is standaard inbegrepen. Een optioneel head-up display projecteert informatie zoals snelheid, snelheidslimieten en navigatiepijlen rechtstreeks in het blikveld van de bestuurder.

Verlichting

Verlichting speelt een rol in het design en de veiligheidssystemen van de Audi Q7. De optionele digitale Matrix LED-koplampen met micro-LED-modules zijn gebaseerd op technologie die direct lichtpatronen met hoge resolutie kan projecteren, wat tal van mogelijkheden biedt voor adaptieve lichtverdeling en verlichtingsassistentie. Achter beschikt de derde-generatie digitale OLED-verlichting over communicatieverlichting en een actieve digitale lichtsignatuur. De Audi Q7 biedt tot acht digitale lichtsignaturen voor de achterlichten en koplampen. De digitale OLED-panelen, met meer segmenten dan in eerdere generaties, maken driedimensionale effecten in de achterlichtsignaturen mogelijk. Het projectielicht in de deuren is een nieuwe functie.

Audi integreert de verlichtingsfuncties in de nieuwe Q7 nu nauwer met de rijhulpsystemen. In combinatie met de rijstrookbegeleiding of oriëntatieverlichting wordt bijvoorbeeld belangrijke informatie van de assistentiesystemen direct in het blikveld van de bestuurder vóór de auto weergegeven. De nieuwe richtingaanwijzers zijn de eerste in hun soort. 's Nachts wordt een gestileerde richtingaanwijzer op de grond geprojecteerd, synchroon met de dynamische richtingaanwijzers voor en achter. Dit waarschuwt andere weggebruikers, zoals fietsers, snel voor een rijstrookwissel of bocht.

Met het oog op rijassistentie biedt de Audi Q7 een breed scala aan rijhulpsystemen, waaronder de Adaptive Driving Assistant Plus, die de bestuurder ondersteunt bij het accelereren, remmen en het aanhouden van de snelheid, afstand en rijbaan. Dit maakt het rijden comfortabeler, vooral tijdens lange ritten. Met de parkeertrainingsfunctie kunnen klanten de Audi Q7 parkeermanoeuvres aanleren. De nieuwe achteruitrijhulp helpt bijvoorbeeld bij het achteruitrijden uit een doodlopende straat.

Onderstel

Deze nieuwe, derde generatie biedt qua onderstel keuze uit drie systemen. Het standaard onderstel met stalen veren zorgt voor een comfortabeler rijgedrag dan zijn voorganger. De adaptieve luchtvering met elektronisch geregelde demping geeft de Q7 een breed scala aan rijeigenschappen, van souplesse tot sportiviteit. De adaptieve sportluchtvering, die de carrosserie met 30 millimeter verlaagt ten opzichte van de basisversie, maakt de Q7 sportiever. Beide luchtveringopties compenseren automatisch de belading van de auto, zodat hij waterpas blijft.

De Audi Q7 komt tot stilstand dankzij een geïntegreerd remregelsysteem en geventileerde remschijven. De lichtgewicht composiet remschijven aan de voorkant hebben een diameter van 400 millimeter, achter zijn remschijven met een diameter van 350 millimeter gemonteerd.

De nieuwe Audi Q7 wordt net als de twee vorige generaties geproduceerd in Bratislava. Begin 2027 maakt hij zijn opwachting in Nederland, wanneer Audi het motorengamma voor de Q7 internationaal verder uitbreidt met een plug-in hybrideversie gebaseerd op een 3.0 V6 TFSI turbo-benzinemotor.