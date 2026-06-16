Audi introduceert A6 AllRoad e-Hybrid

De AllRoad is 11 centimeter breder dan de reguliere Audi A6 en in lijn daarmee is de spoorbreedte op de voor- en achteras met respectievelijk 74 en 70 millimeter toegenomen. De uitstraling wordt verder geaccentueerd door (standaard 19 inch, optioneel 20 of 21 inch) grote lichtmetalen velgen en kenmerkende AllRoad designelementen. Voorbeelden zijn de functionele luchtinlaten achter de voorwielen en de verticale, zeshoekige designelementen in de grille, die de offroad-uitstraling en grotere bodemvrijheid van de A6 AllRoad versterken. Waar het bovenste deel van het koetswerk bovenal sportief en elegant is, zet het onderste deel juist het robuuste en praktische karakter van het model aan. De 34 millimeter grotere bodemvrijheid ten opzichte van de A6 garandeert in combinatie met de AllRoad-specifieke adaptieve luchtvering, geoptimaliseerde vierwielbesturing en bredere banden een solide wegligging op elke ondergrond.

Verlichting

De digitale Matrix LED-koplampen kunnen ook via het centrale scherm worden aangepast: er zijn acht digitale dagrijverlichtingspatronen en het achterlichtdisplay verandert synchroon daarmee. De koplampen projecteren dankzij hun micro-LED-module de rijstrook- en oriëntatiemarkering plus eventueel een waarschuwing voor gladde wegen op het wegdek. Tegelijkertijd verhogen de digitale OLED-achterlichten 2.0 de verkeersveiligheid door te 'communiceren' met de omgeving.

Interieur

Het centrale element in het interieur is het Audi MMI-panoramadisplay, met de 11,9 inch Audi virtual cockpit en een 14,5 inch touchscreen, dat standaard wordt gecombineerd met het 10,9 inch passagiersdisplay. Een AllRoad-specifieke indicator in het MMI touch-display (en optionele head-up display) geeft informatie over de huidige hellings- en rolhoeken, stuurhoek en rijhoogte. Ook worden geografische coördinaten en de kompasrichting weergegeven. De bagageruimte heeft een inhoud van 404 tot 1.423 liter en is met één druk op de knop te openen via de standaard elektrische achterklep, of via een voetbeweging.

Plug-in hybride met Quattro vierwielaandrijving

Audi levert de A6 AllRoad e-hybrid Quattro voor het eerst, en in Nederland uitsluitend, als e-hybrid met Quattro vierwielaandrijving, goed voor een systeemvermogen van 270 kW (367 pk) en -koppel van 500 Nm. Verantwoordelijk daarvoor is de combinatie van een tweeliter viercilinder benzinemotor met 185 kW (252 pk) en een elektromotor met maximaal 105 kW (143 pk). De plug-in-hybride AllRoad accelereert in 5,5 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 250 km/u. Het trekgewicht bedraagt maximaal 2.000 kg. De hoogspanningsaccu (25,9 kWh bruto; 20,7 kWh netto) maakt tot maximaal 94 kilometer (WLTP) volledig elektrisch rijden mogelijk. Via een 11 kW laadpunt is de accu in ongeveer tweeënhalf uur weer opgeladen. Regeneratief remmen kan in meerdere stappen worden ingesteld en het hybride managementsysteem biedt een EV-modus en een hybride modus.

Vierwielbesturing

Met een verstelbereik van 55 millimeter biedt de standaard adaptieve luchtvering een breed spectrum aan mogelijkheden. Dit wordt ondersteund door de progressieve besturing. De vierwielbesturing maakt dit duidelijker en verbetert de wendbaarheid bij lage snelheden door de achterwielen tot vijf graden in de tegenovergestelde richting van de voorwielen te laten meesturen. Bij gemiddelde en hogere snelheden draaien de achterwielen tot twee graden in dezelfde richting als de voorwielen, wat de stabiliteit en stuurprecisie verhoogt.