Audi breidt uitrusting A6 e-tron uit

Het Tech plus-pakket maakte al deel uit van de standaarduitrusting van de S-Edition. Met de standaardisering van het pakket wordt het uitrustingsniveau van de Edition en Advanced Edition nu uitgebreid. Zo beschikken alle A6 e-tron uitvoeringen vanaf nu altijd over Matrix LED-koplampen, adaptieve rijassistent plus, e-tron Sportsound, omgevingscamera's, LED-achterlichten pro, verlichte Audi ringen achter, spoorverlatingswaarschuwing met noodhulp en proactieve inzittendenbescherming rondom.

Tegelijkertijd verlaagt Audi de prijsstap tussen de diverse uitvoeringen van voorheen € 4.000 naar nu € 2.000. Daarmee is de A6 Sportback e-tron Advanced edition er voortaan vanaf € 61.990 en de A6 Sportback e-tron S-Edition vanaf € 63.990.

Nieuwe vanafprijzen:

A6 Sportback e-tron Edition: vanaf € 59.990

A6 Sportback e-tron Advanced edition: vanaf € 61.990

A6 Sportback e-tron S edition: vanaf € 63.990

De meerprijs voor de A6 Avant e-tron bedraagt € 1.500