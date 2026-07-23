 23 juli 2026
Audi A6 Avant e-Hybrid
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Audi A6 Avant

Audi breidt uitrusting A6 e-tron uit

23 juli 2026 - Audi wijzigt de A6 e-tron. Standaard zijn de Edition basisversie en Advanced Edition voortaan uitgerust met het Tech plus-pakket. Tegelijkertijd heeft Audi de prijzen van de Advanced edition met 2.000 euro en die van de S edition met 4.000 euro verlaagd. Hiermee wordt de prijsstap tussen de verschillende uitvoeringen aanzienlijk kleiner en komt met de S-Edition uit op een vanafprijs van 63.990 euro.

Het Tech plus-pakket maakte al deel uit van de standaarduitrusting van de S-Edition. Met de standaardisering van het pakket wordt het uitrustingsniveau van de Edition en Advanced Edition nu uitgebreid. Zo beschikken alle A6 e-tron uitvoeringen vanaf nu altijd over Matrix LED-koplampen, adaptieve rijassistent plus, e-tron Sportsound, omgevingscamera's, LED-achterlichten pro, verlichte Audi ringen achter, spoorverlatingswaarschuwing met noodhulp en proactieve inzittendenbescherming rondom.

Audi A6 Avant

Tegelijkertijd verlaagt Audi de prijsstap tussen de diverse uitvoeringen van voorheen € 4.000 naar nu € 2.000. Daarmee is de A6 Sportback e-tron Advanced edition er voortaan vanaf € 61.990 en de A6 Sportback e-tron S-Edition vanaf € 63.990.

Nieuwe vanafprijzen:

  • A6 Sportback e-tron Edition: vanaf € 59.990
  • A6 Sportback e-tron Advanced edition: vanaf € 61.990
  • A6 Sportback e-tron S edition: vanaf € 63.990

De meerprijs voor de A6 Avant e-tron bedraagt € 1.500