Audi vernieuwt A3 Sportback voor 2026

De A3 krijgt een compleet nieuwe cockpitindeling. Centraal daarin staat het gebogen display, bestaande uit de 11,9 inch Audi virtual cockpit en het 12,8 inch MMI panoramadisplay. Het dashboarddesign sluit aan bij dit nieuwe ontwerp, met een bredere sierinleg die een doorlopende horizontale lijn vormt van het instrumentenpaneel tot aan het rechter voorportier. Voor dit element biedt de A3 keuze uit vier materiaalopties: koolstofvezel, Dinamica-microvezel en twee stoffen: 'Impressum black' en 'Light crepe'. Ook de middenconsole heeft een nieuwe uitstraling gekregen, met een naar de bestuurder gericht smartphone-vak waarin draadloos laden met 25 watt nu mogelijk is.

Alle stuurwielen in de vernieuwde A3 zijn nu voorzien van een fysiek wieltje voor bediening van de boordcomputer. Ongeacht de uitrusting is er keuze uit drie verschillende stuurwielontwerpen: twee versies met dubbele spaken en een ontwerp met drie spaken en een afgeplatte boven- en onderkant voor de S-Line- en S-uitvoeringen.

Ondersteuning

Het aanbod aan rijhulpsystemen voor de Audi A3 wordt flink uitgebreid om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van 2026. Audi groepeert de belangrijkste systemen in een voor de A3 nieuwe pakketstructuur met drie niveaus: Tech (standaard in Nederland), Tech plus en Tech pro. Geheel nieuw is Adaptive Cruise Assist Plus. Dit combineert adaptieve cruise control met actieve rijstrookbegeleiding bij snelheden tot 210 km/u. Op snelwegen kan het systeem zelfstandig van rijstrook wisselen wanneer de richtingaanwijzer wordt ingeschakeld.

Voor het eerst maken de systemen voor rijrichting- en rijstrookbegeleiding ook gebruik van zwermdata, wat betekent dat de auto zijn snelheid aanpast aan de gemiddelde snelheid op de weg. Met online gegevens kan Adaptive Cruise Assist de rijstrook van de auto aanhouden, zelfs zonder zichtbare wegmarkeringen, wat het comfort in het verkeer buiten de bebouwde kom en in de stad verhoogt. Het gebruik van online gegevens voor Adaptive Cruise Assist is drie jaar na levering van de auto inbegrepen. Klanten kunnen de looptijd daarna tegen betaling verlengen.

Vier groothoek camera's bieden een 360-graden beeld van de directe omgeving van de Audi A3, om parkeren en manoeuvreren te vergemakkelijken. Daarnaast gebruiken Park Assist Plus en Pro de camera's om parkeervakken te herkennen, waardoor de auto er zelfstandig in en uit kan manoeuvreren. De Audi A3 regelt zelf het sturen, accelereren, remmen en schakelen. Park Assist Pro heeft een functie waarmee parkeren op afstand mogelijk is. Een andere nieuwe functie is 'trained parking', waarmee de auto specifieke parkeermanoeuvres kan onthouden. Het MMI kan tot vijf parkeermanoeuvres opslaan over een afstand van 50 meter, elk onder een eigen naam. In smalle straten of op plekken waar de auto niet kan keren, neemt de achteruitrijhulp het over. Deze registreert het laatste stuk dat de auto vooruit heeft gereden - tot 50 meter bij een maximumsnelheid van 35 km/u - en stuurt de auto automatisch achteruit langs hetzelfde traject.

Digitalisering

Met 'functions on demand' kunnen later extra functies worden toegevoegd aan de auto. Nieuw in het aanbod is een audiopakket dat de basweergave optimaliseert, het volume tussen verschillende bronnen in balans brengt en de kwaliteit van gecomprimeerde audiosignalen verbetert. Ook is er virtuele surround-sound beschikbaar.

Het aanbod

Benzinemotoren zijn verkrijgbaar met vermogens van 85 kW (116 pk) en 110 kW (150 pk). De A3 e-hybrid wordt aangeboden als plug-in hybride met een systeemvermogen van 150 kW (204 pk) en 200 kW (272 pk). De elektrische actieradius bedraagt maximaal 143 kilometer (WLTP), terwijl de batterij dankzij DC snelladen in ongeveer een half uurtje volledig wordt opgeladen. Het trekgewicht van de A3 e-hybrid bedraagt nu 1.700 kilogram, 300 kilogram meer dan voorheen. De sportieve Audi S3 en RS3 zijn uitgerust met Quattro-vierwielaandrijving en torque splitter, waarmee het aandrijfkoppel dat naar de achterwielen wordt gestuurd volledig variabel wordt verdeeld voor een betere rijdynamiek. De S3 wordt aangedreven door een viercilinder-turbomotor met 245 kW (333 pk), terwijl de RS3 beschikt over de krachtige, 294 kW (400 pk) sterke 2.5 TFSI vijfcilindermotor. Beide modellen zijn voortaan te herkennen aan hun specifieke modelembleem in de Singleframe grille en unieke digitale dagrijverlichting.