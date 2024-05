Nieuwe motoren voor Audi A3 30 TFSI

De nieuwe A3 30 TFSI-uitvoeringen hebben een viercilinder turbo-benzinemotor, waar de A3 30 TFSI voorheen beschikte over een driecilinder. De 1.5 TFSI viercilinder is goed voor een vermogen van 85 kW / 116 pk. Als mild-hybridevariant (MHEV) biedt de krachtbron hetzelfde vermogen. Doordat hij beschikt over een accu waarin bij het afremmen teruggewonnen energie wordt opgeslagen, kan hij uitrollen met uitgeschakelde motor. Dit draagt bij aan het beperken van het verbruik. De mild-hybrideversie wordt standaard gekoppeld aan de S-tronic automaat met dubbele koppeling.

Meer uitrusting voor dezelfde prijs

De A3 30 TFSI profiteert van alle designwijzigingen die Audi recent heeft doorgevoerd. De vlakke singleframe grille en sportieve, RS-georiënteerde details zijn daarbij beeldbepalend. Standaard wordt de A3 30 TFSI geleverd als Pro Line, die in de basis nu meer luxe belooft voor dezelfde prijs. Zo zijn lichtmetalen velgen, LED-verlichting, Audi virtual cockpit, centraal touchdisplay, multifunctioneel stuur en volautomatische airconditioning standaard. Dat geldt ook voor de Audi smartphone interface met Apple CarPlay en de Parkeerhulpassistent met inparkeerhulp.

De editions

De Advanced edition vult de luxe van Pro Line aan met 17 inch lichtmetalen velgen, Full LED-koplampen, LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en sportstoelen, MMI Navigatie Plus met MMI touch en Audi connect Navigatie Info plus en Hold Assist.

De A3 30 TFSI S-edition staat voor de luxe van de Advanced editions in combinatie met de dynamiek van S-line exterieur, inclusief een sportonderstel plús de sportieve interieurafwerking van S-line interieur.

Prijzen

Voortaan is de Audi A3 Sportback 30 TFSI Pro Line er vanaf € 38.552 en de Limousine vanaf € 39.302. Tegelijk met de introductie van de 30 TFSI is de recent gelanceerde Audi A3 35 TFSI nu ook met een handgeschakelde zesversnellingsbak te bestellen. Deze uitvoering, die tot nu toe alleen leverbaar was in combinatie met de automatische S-tronic, is er nu vanaf € 40.552.