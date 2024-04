Audi maakt prijzen vernieuwde A3 bekend

Door onder meer een grotere en vlakkere Singleframe-grille en sportieve RS-designdetails komen de vernieuwde Audi A3-varianten nu sportiever voor de dag. In eerste instantie zijn de A3 Sportback, Limousine en allstreet leverbaar als 35 TFSI met een 1,5-liter mild-hybride viercilinder turbo-benzinemotor (110 kW/150 pk) die standaard gekoppeld is aan de automatische 7-traps S-Tronic transmissie met dubbele koppeling.

A3 allstreet

Net al voorheen is de A3 er als vijfdeurs Sportback en als conservatief getinte vierdeurs Limousine (sedan). Deze uitvoeringen krijgen nu gezelschap van een nieuwe, derde carrosserievariant: de A3 allstreet. De stoere crossover dankt zijn offroad-uitstraling aan het feit dat hij hoger op zijn (grote) wielen staat en aan robuuste designdetails als de honingraatstructuur van de Singleframe-grille en de donkere sideskirts en wielkastverbreders.

Pro Line

De Pro Line-uitvoering is de basis voor de A3 Sportback en A3 Limousine. Standaard beschikken ze over onder meer LED-verlichting, 16 inch lichtmetalen velgen, Virtual Cockpit, een centraal touchdisplay, een multifunctioneel stuur, volautomatische airconditioning (Climatronic), Audi smartphone interface met Apple CarPlay en de Parkeerhulpassistent met inparkeerhulp.

De Advanced edition staat voor het volgende niveau. De A3 allstreet wordt standaard geleverd in deze uitvoering, waarbij naast alle genoemde elementen ook 17 inch lichtmetalen velgen, Full LED-koplampen en LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers zijn inbegrepen. In het Advanced edition-interieur vallen de sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen op. MMI Navigatie Plus met MMI touch, Audi connect Navigatie & Info plus en Hold Assist zijn ook inbegrepen bij de Advanced edition.

De Audi A3 Sportback en Limousine zijn er aanvullend ook als S-Edition. In deze uitvoering krijgt de luxe van de Advanced editions een dynamische tint dankzij het S-line exterieur met onder meer een sportonderstel en de sportieve interieurafwerking van het S line interieur.

Prijzen

De vernieuwde Audi A3 Sportback is leverbaar vanaf € 41.100, de A3 sedan is er vanaf € 41.600 (Pro Line 35 TFSI MHEV inclusief 7-traps automatische S tronic-transmissie). De Advanced editions met dezelfde aandrijflijn zijn verkrijgbaar vanaf € 44.000 (Sportback) en € 44.667 (Limousine). De Audi A3 allstreet debuteert als 35 TFSI MHEV Advanced edition voor € 45.368.

Halverwege het tweede kwartaal start tevens de verkoop van de instapversie van de vernieuwde Audi A3, in combinatie met de 30 TFSI basismotor die de prijslijsten gaat aanvoeren.