Audi vernieuwt A3 Sportback PHEV

Afgelopen voorjaar presenteerde Audi de vernieuwde A3 en S3. Nu volgt ook de A3 Sportback TFSI e, voorzien van een nieuwe plug-in hybride aandrijflijn die krachtiger en efficiënter is dan voorheen. De nieuwe turbobenzinemotor en de elektromotor vormen het hart van het aandrijfsysteem van de Audi A3 Sportback TFSI e. De 1.5 TFSI evo2 vervangt de eerder toegepaste 1.4 TFSI en onderscheidt zich onder meer door een lager brandstofverbruik en lagere CO2-emissies. Voor de elektrische aandrijving zorgt een permanent bekrachtigde synchroonmotor, die nu 85 kW en 330 Nm aan koppel levert. Net als voorheen is de elektromotor geïntegreerd in de behuizing van de 6-traps S-tronic automaat met dubbele koppeling, die is aangepast om het hogere systeemvermogen aan te kunnen.

Verdubbelde accucapaciteit

De brutocapaciteit van de accu bedraagt nu 25,7 kWh (netto 19,7 kWh) en is daarmee bijna verdubbeld ten opzichte van zijn voorganger. In lijn daarmee is het elektrische rijbereik van de Audi A3 Sportback TFSI e vergroot tot maximaal 143 kilometer (theoretisch volgens WLTP).

Audi levert de A3 Sportback TFSI e in twee vermogensversies: als 40 TFSI e en als extra sportieve 45 TFSI e. Eerstgenoemde heeft een basisvermogen van 110 kW / 150 pk en een koppel van 250 Nm. Samen zijn de 1.5 TFSI en de elektromotor goed voor 150 kW / 204 pk aan systeemvermogen. Wanneer ze samenwerken met maximale boost, bedraagt het systeemkoppel 350 Nm, accelereert de 40 in 7,4 seconden van 0 naar 100 km/u en noteert hij een topsnelheid van 225 km/u.

In de extra sportieve 45 TFSI e levert de 1.5 TFSI 130 kW / 177 pk aan vermogen, 20 kW / 27 pk meer dan voorheen. Het maximumkoppel bedraagt 250 Nm en is beschikbaar tussen 1.500 en 4.000 tpm. In combinatie met de elektromotor genereert de Audi A3 Sportback 45 TFSI e in totaal 200 kW / 272 pk aan systeemvermogen en 400 Nm systeemkoppel. Daarmee staat hij garant voor een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 6,3 seconden en een topsnelheid van 237 km/u. De topsnelheid in de EV-modus bedraagt voor beide modellen 140 km/u.

Extra boost

De Audi A3 Sportback TFSI e onthult zijn sportieve potentieel met de transmissie in stand 'S'. In de 'Auto Hybrid'-rijmodus spreekt de aandrijving het volledige vermogen van het systeem aan en komt het boost-vermogen vrij. In de A3 Sportback 40 TFSI e bedraagt dit 40 kW en is het tot 15 seconden beschikbaar of tot 18 seconden onder optimale omstandigheden. In de A3 Sportback 45 TFSI e is dat 70 kW gedurende maximaal acht seconden, omdat de elektromotor meer vermogen moet leveren om het volledige potentieel van het systeem te benutten.

De aandrijflijn van beide uitvoeringen is ontworpen met het oog op een hoge efficiëntie. Starten gebeurt altijd elektrisch, tot -28 graden C. De bestuurder kan de elektrische aandrijving prioriteit geven met de EV-knop op het dashboard of door deze te selecteren in de MMI, waardoor de A3 Sportback TFSI e kan werken als een volledig elektrische auto. In de 'Auto Hybrid'-modus verdelen de verbrandingsmotor en elektromotor het werk op intelligente wijze. Ook kan het systeem het laadniveau van de accu desgewenst vasthouden, om voldoende elektrische energie te sparen voor later gebruik, bijvoorbeeld in een emissievrije zone.

Met gas los rolt de plug-in hybride Audi A3 uit met uitgeschakelde motoren of recupereert de elektromotor in de uitrolmodus. Bij het remmen neemt de elektromotor de vertraging over tot ongeveer 0,3 G en dekt daarmee het overgrote deel van alle remprocessen in het dagelijkse verkeer. De remmen komen pas in actie als het rempedaal harder wordt ingetrapt. Tijdens het remmen kan de elektromotor tot 43 kW aan vermogen terugwinnen. Naar voorbeeld van volledig elektrische modellen kan de mate van recuperatie in de EV-modus nu voor het eerst geregeld worden met de paddels aan het stuurwiel.

DC snellaadfunctie

Voor het eerst biedt Audi voor een plug-in hybridemodel de optie tot DC-laden bij snellaadstations. De A3 Sportback TFSI e kan met maximaal 50 kW snelladen. Daarmee wordt de accu onder ideale omstandigheden in minder dan een half uur weer van 10 tot 80% opgeladen. Daarnaast is 3-fase laden met maximaal 11 kW mogelijk bij AC-laadpunten, zoals een wallbox thuis of via een openbare laadpaal. Het laadproces vergt dan circa 2,5 uur.

Specifiek afgestemd chassis

Vergeleken met de reguliere Audi A3 zijn de vering en dempers van de nieuwe plug-in hybride (PHEV) uitvoeringen aangepast, met een ietwat sportiever dempinggedrag tot gevolg.

Uitvoeringen

Qua uitvoeringen biedt de A3 Sportback 40 TFSI e keuze uit verschillende uitrustingsniveaus. In lijn met zijn prestaties wordt de A3 Sportback 45 TFSI e alleen geleverd als S-edition competition en is daarmee rijker uitgerust dan een normale S-edition. Standaard voorzien met het S-line exterieur, inclusief een S-specifieke grille en een S-dakrandspoiler. Het optiekpakket zwart accentueert de Audi Singleframe-grille, de omlijsting rond de zijramen en de bumpers. Ook de buitenspiegelbehuizing is in hoogglans zwart uitgevoerd; de Audi-ringen zijn antracietgrijs. Het opvallende exterieur van de '45' wordt standaard gecompleteerd door rode remklauwen en verduisterde achterramen. In het interieur weerspiegelen zwarte sportstoelen, aluminiumlook en dorpels met aluminium inleg het karakter van de A3 Sportback 45 TFSI e.