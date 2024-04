Audi verbetert S3 voor modeljaar 2024

De zeshoekige, frameloze Singleframe-grille heeft een nieuwe structuur die platter en breder is. L-vormige details accentueren de grille die, samen met de hoekige luchtinlaten aan de zijkanten, het karakter van de S3 benadrukt. Een voorspoiler met twee verticale steunen, geïnspireerd op de autosport, verlaagt de S3 optisch. Ook de achterkant is dynamischer dan voorheen dankzij een nieuwe bumper. De sportieve uitstraling wordt gecompleteerd door vier uitlaatpijpen, een ander kenmerk van de S-uitvoering. Het optionele uitlaatsysteem, dat een voller geluid levert, is voorzien van een titanium demper. Verder wordt het design van de auto geaccentueerd door nieuwe expressieve metallic-afwerkingen, waaronder District groen, Ascari blauw en Progressive rood. Voor het eerst is Daytona grijs ook verkrijgbaar in een matte afwerking.

Meer vermogen

Met 245 kW (333 pk) en 420 Nm aan trekkracht is de S3 krachtiger dan voorheen. Als onderdeel van de product-aanpassing krijgt de 2.0 TFSI een vermogenstoename van 23 pk en 20 Nm meer koppel. Daardoor accelereert de Audi S3 in 4,7 seconden van 0 tot 100 km/u. De topsnelheid is elektronisch begrensd tot 250 km/u.

Ook zijn de motor en transmissie van de vernieuwde Audi S3 nu sportiever afgesteld. Dankzij het fermer samendrukken van de koppelingsplaten maakt de zeventraps S-Tronic nu een snellere start mogelijk. Daarnaast is de schakeltijd voor schakelen onder volle belasting gehalveerd en wordt het motortoerental onder gedeeltelijke belasting verhoogd wanneer de transmissie in de stand D staat, wat resulteert in een snel reactievermogen.

Torque splitter

In navolging van de Audi RS3 is de torque splitter nu ook leverbaar in de vernieuwde S3, waardoor zowel de wendbaarheid als de stabiliteit toe zouden nemen. Deze technologie maakt een volledig variabele koppelverdeling tussen de achterwielen mogelijk. De torque splitter maakt gebruik van een elektronisch geregelde meerplatenkoppeling op elke aandrijfas om het koppel optimaal te verdelen tussen het achterwiel aan de binnen- en buitenkant van de bocht, afhankelijk van de rijsituatie en de gekozen drive select-stand.

Het S-sportonderstel is standaard in de S3, terwijl het optionele S-sportonderstel met adaptieve dempers speciaal is afgestemd op de torque splitter en de respectievelijke drive select-modi.

Standaard wordt de Audi S3 geleverd met 18 inch 225/40 velgen. Als optie zijn twee nieuwe 19 inch 235/35 velgen verkrijgbaar, met performance banden die geoptimaliseerd zijn voor een droog wegdek en die bijdragen aan een verbeterd remgedrag.

Keuze in licht

Net als de vernieuwde Singleframe-grille is het verlichtingsdesign platter, waardoor de breedte van de Audi S3 extra wordt benadrukt. De 24-pixelelementen waaruit de digitale dagrijverlichting in de LED- en Matrix LED-koplampen is opgebouwd, staan nu in drie rijen aan de bovenrand van de behuizing. Voor het eerst in de modellen van de A3-serie is het nu mogelijk om in de MMI te kiezen en te schakelen tussen vier digitale dagrijverlichtingsignaturen. Ook hebben de achterlichten een nieuw achterlichtdesign en een nieuwe enscenering van de coming home/leaving home-functie.

Interieur

In lijn met het exterieur is ook het interieur aangescherpt. Er zijn wijzigingen aangebracht, van het ontwerp van de versnellingspook en de luchtroosters tot de decoratieve stoffen inleg en de nieuwe interieurverlichting. Een opvallend nieuw designelement is het stoffen paneel in de voorportieren met 300 lasergesneden perforaties met daarachter indirecte verlichting. Gezamenlijk creëren ze een dynamische lichtstroom die ook zichtbaar is bij het vergrendelen en ontgrendelen van de auto.

Het interieur van de S3-uitvoeringen wordt gekenmerkt door donkere kleuren met enkele zilveren accenten. Zwarte hemelbekleding, roestvrijstalen pedalen, verlichte dorpels met aluminium inzetstukken met het S-logo en aluminium interieurbekleding benadrukken het karakter van de auto. Het aan de onderkant afgevlakte driespaaks lederen sportstuur heeft multifunctionele knoppen en nieuwe verchroomde stuurwielpaddles. Sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en zijsteunen beloven meer zijdelingse ondersteuning. Naast Dinamica microvezel is er een nieuwe technische structuurstof beschikbaar voor de decoratieve inlays, net als aluminium en koolstofvezel.

Uitrusting

De vernieuwde Audi S3 is 'connected' dankzij talrijke diensten, optionele functies en in-car apps. Een 10,1 inch touchscreen, Audi virtual cockpit en ook een draadloze smartphone-lader zijn standaard. Andere optionele functies zijn Audi's MMI navigatie plus, samen met het complete connect portfolio en toegang tot de store voor apps, waarmee de bestuurder een breed scala aan applicaties direct op het display van de auto kan gebruiken. De geselecteerde apps worden geïnstalleerd in het infotainmentsysteem van de S3, zonder omweg via de smartphone van de gebruiker. Gebruikers kunnen hun apps ook bedienen via spraakopdrachten. Functions-on-Demand zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit. In totaal kunnen vijf individuele infotainment- en comfortfuncties online worden toegevoegd via de myAudi-app, ook nadat de auto is gekocht.

De Audi S3 is vanaf het tweede kwartaal van 2024 bestelbaar bij de Audi-dealer als Sportback en als Limousine, en staat vanaf deze zomer bij de Nederlandse Audi-dealers.