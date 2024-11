Audi maakt prijs A3 TFSI-e bekend

Ten opzichte van zijn voorganger heeft de vernieuwde Audi A3 Sportback TFSI e plug-in hybride een grotere 25,7 kWh (netto 19,7 kWh) accu gekregen, wat bijna een verdubbeling van de capaciteit betekent. Bovendien kan hij nu ook snelladen met maximaal 50 kW en biedt hij een elektrisch rijbereik tot maximaal 143 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Het aandrijfmanagement zorgt in de dagelijkse praktijk voor optimale efficiëntie, recuperatie en emissievrij rijden over lange afstanden. De Audi A3 Sportback TFSI e biedt keuze uit twee aandrijfvarianten: de 40 TFSI e met 150 kW / 204 pk en een koppel van 350 Nm, en de 45 TFSI e met 200 kW / 272 pk en 400 Nm aan trekkracht tussen 1.500 en 4.000 tpm.

A3 allstreet TFSI e

Tegelijk met de Sportback introduceert Audi ook de A3 allstreet als 40 TFSI e plug-in hybride. Net als bij de Sportback 40 TFSI e is het hart van de aandrijflijn de nieuwe 1,5-liter TFSI evo2 turbo-benzinemotor met 110 kW (150 pk) en 250 Nm aan koppel, plus een elektromotor met 85 kW en 330 Nm. Samen leveren ze een systeemvermogen van 150 kW (204 pk) en een systeemkoppel van 350 Nm. De A3 allstreet TFSI e heeft een elektrisch rijbereik van maximaal 139 kilometer (theoretisch volgens WLTP), als gevolg van de 30 mm hogere bodemspeling, die de allstreet combineert met extra brede wielkastomlijstingen, die hem zijn robuuste uitstraling geeft.

Vanaf 18 november te bestellen

De vernieuwde Audi A3 PHEV-versies zijn met ingang van 18 november 2024 te bestellen. Wat standaarduitrusting betreft onderscheiden ze zich van de reguliere A3-uitvoeringen door onder meer standaard 17 inch wielen, Audi drive select, stoelverwarming en 3-zone klimaatregeling. Prijzen beginnen bij € 43.990 voor de A3 Sportback 40 TFSI e (Pro Line). De extra sterke A3 Sportback 45 TFSI e (S edition Competition) is er vanaf € 52.490. Ook de A3 allstreet 40 TFSI e cross-over is vanaf 18 november te configureren en te bestellen, en is er als Advanced Edition vanaf € 47.490.

Vanafprijzen:

A3 Sportback 40 TFSI e Pro Line € 43.990

A3 Sportback 40 TFSI e Advanced edition € 46.490

A3 allstreet 40 TFSI e Advanced edition € 47.490

A3 Sportback 40 TFSI e S edition € 48.990

A3 Sportback 45 TFSI e S edition Competition € 52.490

Vanaf eind januari 2025 zijn de nieuwe plug-in hybriden in Nederland te rijden bij de Audi-dealer.