Fastned opent eerste winkel

Met de opening van de winkel op Velder biedt Fastned elektrische rijders voor het eerst in Nederland een stop langs de snelweg waar men kan opladen en ontspannen. Terwijl de auto laadt, kunnen bestuurders en passagiers gebruikmaken van sanitaire voorzieningen en iets te eten en te drinken krijgen. De bemande winkel beschikt over een assortiment eten en drinken. Buiten openingstijden is de 24/7-wachtruimte bereikbaar, waar bezoekers gebruik kunnen maken van automaten, een koffiemachine en sanitaire voorzieningen.

De winkel op Velder is ontworpen met duurzaamheid als uitgangspunt. Het gebouw is gemaakt van duurzame bouwmaterialen, waaronder hout, en is energiezuinig door goede isolatie, slimme verlichting en optimaal gebruik van daglicht. Het gebouw bestaat uit vier modulaire delen die volledig in de fabriek zijn voorbereid. Door het in één dag op locatie te plaatsen, zijn de bouwemissies tot een minimum beperkt. De winkel biedt sanitaire voorzieningen in samenwerking met 100RestRooms, koffie van Bocca en een eet-en-drink-assortiment met gezonde keuzes, verzorgd door Vermaat.

De winkel op Velder is de eerste van zijn soort in Nederland, en geldt als voorbeeld voor toekomstige locaties op plekken waar een winkel het laden veraangenaamt. Fastned heeft al ervaring opgedaan met verkoop bij snellaadstations in België en Duitsland. In april 2024 opende Fastned zijn allereerste winkel bij het snellaadstation aan de E19 tussen Antwerpen en Breda, bij Brecht.